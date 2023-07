Paritarias: "Vamos a seguir haciendo el máximo esfuerzo manteniendo el equilibrio"

El gobernador Sergio Uñac habló esta tarde con Canal 13 sobre el resultado de la paritaria docente en donde los gremios rechazaron las propuestas oficiales, por un lado mantener un importe no remunerativo para alcanzar el básico de $214 mil y una escala de un salario neto de acuerdo a rangos de antigüedad.

Al respecto el mandatario provincial dijo, “nosotros estamos haciendo máximos esfuerzos, yo alegremente podría dar más de lo que el presupuesto permite que podamos dar pero me parece que eso no sería una actitud responsable”. Los sindicatos en cambio proponen que esa suma no remunerativa (G33) pase paulatinamente al básico, “estamos haciendo máximo esfuerzo y en el marco del diálogo. Nosotros decimos que tenemos que asegurar que no pierdan poder adquisitivo pero cualquier modificación de fondo sería muy liviano de mi parte y muy complejo para el próximo gobierno poderlo tomar”.