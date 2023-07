Estas son las 28 boletas oficiales y autorizadas para las PASO del 13 de agosto

Este martes en la biblioteca del Juzgado Federal N° 1 se presentaron las boletas para las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que se realizarán el próximo 13 de agosto en la provincia.

La Justicia Electoral Federal oficializó 28 listas para las PASO. Entre los datos que hay que tener en cuenta son:

- 10 pre candidatos a presidente llevan representantes a senador y diputado nacional en San Juan

- 17 pre candidatos a presidente no llevan representantes a senador y diputados nacionales sanjuaninos

- 1 lista, "Cruzada Renovadora", no lleva pre candidatos a presidente

La lista de Cruzada Renovadora

Desde el lugar donde se presentaron las boletas, el móvil de Canal 13 explicó que "no todas las listas tienen candidatos a diputado y senador en la provincia, hay boletas que son estrictamente para lo que es categoría de presidente y vice para las PASO".

Incluso se podía ver a lo largo de un gran tablón las 28 boletas que llevan precandidatos a presidente y vice, de los cuales 17 no tienen candidatos locales.

Edgardo Benítez, secretario electoral Federal, dialogó con la prensa y explicó que "estas son todas las boletas y precandidatos que están habilitados para participar de las elecciones PASO; pero la gente puede encontrarse esto en el cuarto oscuro o no, todo va a depender de que si las agrupaciones políticas de orden nacional envían a San Juan las boletas para poder estar en el cuarto oscuro. Si están, nosotros las colocamos. Si no las mandan desde Buenos Aires, no estarán en el cuarto oscuro".

"Recién en el día de ayer nos hemos podido de hacer de la boleta físicamente hablando, por eso queríamos a través de ustedes llegar a la gente que vean la oferta electoral para estas PASO", explicó.

"Los Frentes en San Juan son 4 y los que han presentado disputa, los que van a competir, son solamente 3. Y después en el orden nacional hay algunos que presentan solo candidatos a presidente, y parlamentarios del Mercosur; no han hecho convenios con partido de la provincia y ellos también van a una PASO interna pero en el orden nacional", detalló Benítez.

