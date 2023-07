Uñac visitó Iglesia y Jáchal y reveló como será la agenda de Massa en San Juan

En el marco de la campaña electoral, Sergio Uñac visitó Jáchal e Iglesia. El candidato a senador de Vamos San Juan se reunió con dirigentes para pedirles la mayor militancia para obtener el mejor resultado en las PASO del 13 de agosto. Además, en rueda de prensa reveló como será la agenda de Sergio Massa en su visita a la provincia el viernes 28 de julio.

En un principio, el gobernador expresó: 'Contento de estar acá, en esta recorrida que hacemos en Iglesia de cara a las elecciones del 13 de agosto, para contarle a los iglesianos cuáles son las expectativas, las esperanzas, y porque San Juan necesita más allá del resultado electoral del 14 de mayo y del 2 de julio, porque necesitamos, entre una economía convulsionada. tener gente que pueda ir a reclamar los intereses y hacer sentir la voz de los sanjuaninos en el Congreso de la Nación'.

En cuanto a la agenda de Massa en la provincia, Uñac contó que sobrevolarán la construcción de los paneles que están en el Parque Solar de Ullum, para luego ir a mirar cómo fue la construcción de Caracoles y Punta Negra y la actual construcción del Dique Tambolar. El gobernador confirmó que habrá un acto en el Estadio de UPCN con el cual cerrarán la visita de Massa en San Juan.

Consultado por encuestas nacionales que dan a Sergio Massa con la mayor intención de voto, Uñac señaló que el objetivo es que desde Vamos San Juan se aporte con la mayor cantidad de votos para que la precandidatura del Ministro de Economía se vuelva una candidatura. 'Creo que en San Juan se ha trabajado bien, es de las provincias que menor desempleo tiene, es de las provincias que más obra pública construyó, de las provincias que más federalizó la gestión con una Ley de Coparticipación Municipal y con obras que tienen que ver con pavimento, con hospitales, con viviendas, con obras de agua de cloacas, con escuelas. Todas con estas cosas que se han dado en la provincia, y que estoy convencido de que podemos construir nuevamente el triunfo porque acá hay una asociación perfecta entre el Justicialismo y el Bloquismo, y por supuesto con todos los partidos y movimientos que son parte de este frente seguramente que vamos a recuperar la memoria de ese 14 de mayo que fue fenomenal el resultado obtenido', expreso.

Ante la consulta sobre si el resultado del 14 de mayo, que fue favorable para Vamos San Juan, se puede repetir el 13 de agosto, Uñac aseguró que si, porque el 14 de mayo fue un resultado espectacular y luego 'fallaron los cálculos y que 'la Corte se metió en medio de una elección provincial que nada tenía que ver'

Sin embargo, después aceptó que desde el oficialismo cometieron errores propios y que era para ellos menester poderlos asumir. 'Hay que conversar punto por punto, cada una de las cosas que hicimos para consolidar lo construido, para no cometer los errores, porque cuando uno trabaja siempre comete errores', manifestó Uñac.

Sobre la paritaria docente y la respuesta del Gobierno sobre los pedidos de los gremios en la negociación, Uñac señaló que la oferta oficial fue más que importante, y que al pedido de suba de la misma la analizarán haciendo el mayor esfuerzo posible. 'Acá sucede que nos cabe la responsabilidad a todos de generar una transición ordenada, y no desordenar las cuentas, porque después pagarán ese desorden de cuenta la próxima gestión. Por eso más allá del tire y afloje, yo creo que va a haber bastante razonabilidad. Y si bien nosotros queremos que la docencia no pierda poder adquisitivo respecto a los ingresos reales, pero siempre hay límites presupuestarios de los cuales no nos tenemos que mover'. cerró.