El dilema de Sergio Massa por su agenda en San Juan

Este jueves por la noche, el precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, llegará a San Juan y permanecerá hasta este viernes en horas de la siesta. En su estadía, tiene previstas actividades junto al gobernador Sergio Uñac, pero también en Chimbas con el intendente Fabián Gramajo representando a su sector aliado al Giojismo. El dilema por ahora es conocer cómo hará para cumplir con sus compromisos, en medio de una interna de estos dos sectores del Justicialismo en la provincia.

"El tema es en qué momento y quién le coordinará mañana su agenda en San Juan, porque no sé si es el propio Massa que entre arreglar la inflación, contener el dólar, esperar que la jueza Loretta Preska defina cuánto tendrá que pagar Argentina por la expropiación de YPF, saca números de cómo se moverá acá. ¿Hubo alguien a quien llamaron y dijo 'quedate tranquilo que a Sergio te lo bajo a las 10 en Chimbas' o el propio Massa le dijo a Uñac que a las 10 tiene que pasar por Chimbas y después sigue con él?, señaló el periodista de Radio 13, Alejandro Sánchez.

Por su parte, en el mismo programa, el periodista Daniel Tejada manifestó: "Repasando la agenda oficial, está previsto que este viernes comience a las 10 con la visita a El Tambolar y a las 12:30 está previsto el acto en el estadio de UPCN, o sea que en el medio debería ser lo de Chimbas". A lo que Alejandro Sánchez expresó: "A menos que hablen esta tarde o noche, vía celular o no sé cómo y los chimberos adelanten a las 9 de la mañana, pero no creo porque si pasa eso Uñac le va a decir a las 9 tenemos que ir a ver unos calefones solares".

Daniel Tejada agregó: "La realidad es que el obstáculo o impedimento de Massa para venir era no quedar mezclado en esto. El lunes titulamos en el Jaque Mate 'no lo esperen a Massa porque no viene y tiene razones'. Las razones eran dos. Una era no quedar en medio de este tironeo sanjuanino en el que finalmente quedó. Y, por otro lado, el bajo impacto de San Juan en el padrón electoral nacional. San Juan equivale al 1,69%, si vas a dedicarle esfuerzo político y demás parece medio poco para tanto costo, la primera decisión era esperar que pase el 13".