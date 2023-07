Chimbas le dio la bienvenida a la fórmula de Unión por la Patria

Pasado el mediodía de este viernes 28 de julio, el ministro de Economía de Nación y su compañero de fórmula presidencial dijeron presente en Chimbas. Desde allí el precandidato a presidente aseguró que si resulta electo mantendrá las asistencias para los jubilados y sostendrá las becas de estudio. Por otro lado, Agustín Rossi criticó fuertemente a los candidatos opositores.

El primero en el hablar en el escenario que se montó en el camping del SATSAID, fue el precandidato a vicepresidente. Él mencionó que ellos son los únicos que realmente tienen un plan de desarrollo, ya pensando en el futuro de la República Argentina y no únicamente en el presente.

'Quiero decirles que tenemos el mejor candidato a presidente que tiene la política argentina. Es el único candidato que trabaja para resolver los problemas de los argentinos. Si estamos trabajando para las próximas elecciones, somos militantes políticos, pero nosotros no inauguramos el gasoducto Néstor Kirchner que es el comienzo para empezar a resolver el problema energético de la Argentina pensando en el 13 de agosto. Somos los únicos que estamos pensando, de la mano de Sergio Massa, en el futuro de Argentina. Somos los únicos que tenemos un plan de desarrollo', explicó.

Seguidamente Rossi se refirió a los precandidatos que tiene la oposición. Puntualmente criticó duramente a Patricia Bullrich, asegurando que es una mujer que 'no sabe un pepino de economía' y que lo único que hace es repetir frases hechas.

'Yo los escucho a los otros candidatos, lo digo con respeto, pero hay una señora que de economía no sabe un pepino. Cada vez que habla recurre a frases hechas y lugares por los cuáles ya ha pasado. Los lugares por los que ella ha pasado, como la Alianza del 2001 son horribles, retrotrae la política argentina a ese lugar. Escucho a otros dirigentes y me dan la idea de que están hablando sobre un papel, pero no sobre las realidad concretas', manifestó.

Seguidamente fue el propio Sergio Massa, precandidato a presidente, quien tomó el micrófono para dirigirse a quienes estuvieron presentes en el acto. Allí primeramente le habló a los adultos mayores, puntualizando en que los opositores los tienen a ellos como uno de los principales objetivos del ajuste que buscarían realizar.

'A pesar de que hace unos días sintieran, después de muchos años, el dolor de perder una elección al otro día ya se pusieron de pie para seguir caminando para defender el modelo de país con el que sueñan. Eso nos obliga a todos a comprometernos con los sanjuaninos a defender un proyecto de país y de provincia. Vine a comprometerme con los jubilados, que son la primer variable de ajuste que ellos miran, les quieren sacar el programa de medicamento porque dicen que es un subsidio. Yo vengo a comprometerme con ellos porque vamos a ser gobierno y vamos a seguir defendiéndolos', contó.

Por último, luego de hacerle esta promesa a los jubilados, aseveró que también uno de sus prioridades serán los jóvenes que estudian alguna carrera. Su objetivo es que las becas sigan existiendo y que las carreras universitarias sigan siendo gratuitas.

'Me comprometo a que cada vez que la inflación le gane a las jubilaciones, el Estado le ponga un refuerzo para proteger el poder compra de nuestros jubilados y jubiladas. Vengo a comprometerme con esos más de 15.000 pibes y pibas que estudian en San Juan que cuentan con su beca Progresar. Ellos quieren su notebook para estudiar, quieren internet para estar conectados. Vengo a decirles que a pesar de que ellos dicen que no hay que invertir en becas educativas porque es un gasto innecesario, vengo a comprometerme a que la universidad en la tierra de Sarmiento siga siendo gratuita', sentenció.