El balance de Gioja por la visita de Massa: "Ha sido buenísimo estar con compañeros y colegas"

Luego del acto con el precandidato a presidente Sergio Massa, José Luis Gioja se juntó con la militancia esta tarde e hizo un balance de la visita nacional, “ha sido buenísimo estar con compañeros y colegas".

Al respecto agregó, “me encontré con diputados colegas como Julián Domínguez. Trabajan y están permanentemente en el equipo que conduce Sergio massa y Agustín Rossi”

Sin embargo no perdió la oportunidad para diferenciarse del actual gobernador, “nosotros no dependemos el gobierno no dependemos de Uñac, él es el candidato tiene el privilegio de poder tener todos los recursos, nosotros estaba la gente parada al aire libre un poquito de frío al principio”.

Sin embargo dijo que hay que discutir ideas, “para qué queremos llegar, para qué queremos un gabinete, me gustaría que hubieran diez sanjuanino”.

Respectos de los candidatos del espacio expresó, “los que salieron de abajo no representan ningún privilegio, venimos directamente de la militancia política porque podemos andar por la calle con la cabeza bien alta. Eso es Juan Carlos eso es Facundo Perrones, lo es también Daniela Castro, Mayra Cepeda, Federico Agüero, que nuestro candidato a parlamentario del Mercosur”