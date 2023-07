El palo de Uñac por las críticas a Massa desde el Giojismo

La previa de la visita de Sergio Massa trajo idas y vueltas entre los dos frentes internos de Unión por la Patria en San Juan. En ese contexto Juan Carlos Gioja había manifestado esta semana en Canal 8 que: "El pobre Massa tiene tantos problemas que lo va a terminar perjudicando su venida a San Juan y va a terminar perjudicando al frente. No nos parece que sea lo más... En alguna medida no sé en qué suma".

Luego en la mañana del jueves en Radio Sarmiento, aseguró que su sector participa de la organización de la llegada de Massa a Chimbas a la sede del SATSAID: "Organizamos un acto mañana a las 10.30 en Tucumán y Oro con la presencia de los precandidatos Sergio Massa y Agustín Rossi. Lo más lógico es que tengan actos y reuniones con las dos listas. Nosotros creemos que suma y suma mucho, tenemos una pertenencia a ese espacio y no hay especulación alguna".

Sergio Uñac consultado sobre estas críticas dijo este viernes a la mañana que:

"He sido receptor de una andanada de críticas de parte de la fórmula que encabeza Juan Carlos Gioja y que tiene el patrocinio intelectual de José Luis Gioja, pero la idea es no responder. Ahora si lo llevan en la lista me parece que no es el camino criticarlo a días de que Massa pise la provincia de San Juan", aseguró.