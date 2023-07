¿Cómo le fue a San Juan con los gobiernos no peronistas?

El triunfo del gobernador electo Marcelo Orrego (Producción y Trabajo - Juntos por el Cambio) este domingo terminará el 10 de diciembre, con 20 años de gestión peronista ininterrumpida en la provincia de San Juan. Este comenzó en el 2003 con tres periodos consecutivos con José Luis Gioja hasta el año 2015 cuando, quien fuera su vice gobernador en su último periodo, Sergio Uñac, ganara por otros dos periodos consecutivos.

Desde el retorno de la democracia, en 1982, tras la caída de la dictadura militar, fueron tres los gobernadores no peronistas elegidos en las urnas, sin contar a Orrego. Con la sustancial diferencia que solo aquellos que no encolumnados en la doctrina de Juan Domingo Perón fueron, en su mayoría los que no lograron, por diferentes conflictos con el mandato.

El primero de ellos fue Leopoldo Bravo con Ruiz Aguilar como compañero de fórmula, que asumió el 10 de diciembre de 1983, en lo que fue su tercer mandato por el Partido Bloquista y luego de casi dos años, el 6 de diciembre de 1985 renunció. Las elecciones legislativas de medio término debilitaron su gobierno, asumió en su reemplazo su vicegobernador Jorge Ruiz Aguilar.

Aquel momento es muy recordado por que al salir de casa de gobierno tomó el colectivo de la línea 6 de la empresa La Nueva Sarmiento junto a su hijo menor, Alejandro Bravo. El medico Jorge Ruiz Aguilar, cumplió con el mandato.

El segundo fue el geólogo Carlos Enrique Gómez Centurión también por el Partido Bloquista, quien había cumplido funciones como gobernador en un periodo anterior, designado por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse entre 1971 y 1973. En 1987 fue elegido por el voto popular con Wbaldino Acosta como vicegobernador. El único que terminó el mandato de los tres.

El tercero fue Alfredo Avelín por Cruzada Renovadora, con Wbaldino Acosta como compañero de fórmula, que asumió el 10 de diciembre de 1999. Este gobernador fue conocido por negarse a firmas los 14 puntos que exigía el Fondo Monetario Internacional en el medio de una creciente crisis económica en la Argentina.

Fue destituido tras ser sometido a juicio político luego de acumular cuatro meses sin pagar los sueldos y ocho sin abonar los fondos gremiales y de la Obra Social de la Provincia. La administración pública hizo y paro total que involucró al sector de la salud y educación, hecho por el cual se acumularon 81 días sin clases en las escuelas.

Vetó la ley de regalías mineras y se negó a firmar el informe de impacto ambiental que permitiría la entrada de la megaminería a la provincia. Luego de esto llevó su reclamo a la Corte Suprema de Justicia sin éxito.

Tras la destitución, asumió el mando de la provincia Wbaldino Acosta que fue candidato a renovar para renovar el cargo en las elecciones de 2003 y fue vencido por José Luis Gioja del Partido Justicialista para dar inicio a 20 años continuos de mandato justicialista que tendrán su fin el 10 de diciembre próximo con el arribo de Marcelo Orrego al poder.