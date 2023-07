Conti sobre el Bloquismo: "Habrá que esperar que se les pase el shock"

Enrique Conti, dirigente del Bloquismo disidente, habló tras la derrota de la fórmula Rubén Uñac - Cristian Andino, subagrupación Vamos San Juan, de la cual forma parte el partido de la estrella y consideró que "habrá que esperar que se les pase el shock".

"Yo creo que habrá que esperar a ver cuál es la opinión de las autoridades y de los afiliados sobre si aquí pasó algo o no pasó nada. A mí me echaron, si a uno lo aceptan de vuelta tendría que ser por la puerta grande no por la ventana", manifestó Conti.

Y agregó: "Yo estoy cómodo, nos tratan bien como dirigentes desde el respeto y de consulta por lo tanto para trabajar en el Bloquismo, que calculo que será después de todo este evento de elecciones nacionales y provinciales, hay que sentarse a dialogar".

En este sentido, insistió que habría que preguntarle a las autoridades si quieren su vuelta: "Siempre he sido una persona de diálogo y abierta pero aquellos que nos echaron tendrán que expresar abiertamente a todo San Juan que estuvieron equivocados o no"

