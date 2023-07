Los malos "perdedores" que subestimaron el voto del pueblo

Tras el resultado de las elecciones de este 2 de julio, en las que se impuso la fórmula a gobernador y vice, Marcelo Orrego - Fabián Martín, el periodista de Radio 13, Alejandro Sánchez, hizo una reflexión. "Muchas veces se lo castiga al pueblo, al que elige, que el voto es porque somos una provincia que tiene una estructura de empleados públicos, que es porque le dan el colchón. ¿Vieron que no hay que subestimar al pueblo? Quedó claro, el 14 de mayo eligieron una cosa y hoy otra", afirmó.

En este sentido, el periodista Daniel Tejada aseguró que "es de mal perdedor eso, lo que pasa es que como han ganado los que lo decían ahora no lo pueden decir. Tenés razón Ale porque acá se ha denostado el voto, creen que si no vivís en Capital ya sos un planero que te compran el voto con un colchón o una bolsa de mercadería. La verdad que se hizo mucho bombo con el tema de la compra de votos y fue toda una patraña. Basta de descalificar el voto, es de mal perdedor descalificar el voto".

Y agregó: "No digo Orrego ni Fabián Martín porque a ellos no los escuché decir eso, pero si a muchos dirigentes de su espacio en redes sociales. Ganaron en buena ley porque el sistema democrático está para eso. Basta de sembrar dudas acerca del sistema y de la calificación. Cuando empezamos a hablar del voto calificado corremos un riesgo enorme porque estamos hablando de votos de primera y votos de segunda. Si hay algo que tiene la democracia es que nos iguala a todos, los votos valen lo mismo".

Al retomar la palabra, Sánchez detalló que "Orrego ganó bien en Valle Fértil, en Iglesia, en Sarmiento el 14 de mayo y el 2 de julio, en Rawson, hegemoniza el corredor Este-Oeste, pero muchas veces se castiga al votante bajándole el precio, como que no piensa. Hay muchos sanjuaninos de a pie, no necesariamente que estén en la función política, que creían que solo tres departamentos sabían elegir y el resto no y aquí quedó demostrado que de Norte a Sur y de Este a Oeste los colores cambiaron".

Por último, Daniel Tejada manifestó que al votante "se lo descalifica al creer que votar por el otro es no pensar y eso es discriminatorio, el voto vale tanto para un lado como para el otro y todos valen lo mismo. No es que para un lado es el voto lúcido y para el otro es el voto dormido. Es legítimo es resultado sea cual fuere el mismo, te guste o no".