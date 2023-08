Con una temática en carpeta, el enigma de cuándo se anunciará la FNS 2024

La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo en Canal 13 San Juan que su gestión tiene en carpeta una posible temática de la Fiesta Nacional del Sol, lo cual ya no dependerá de ella. Tras la victoria de Marcelo Orrego como futuro gobernador de San Juan, será él o el funcionario que designe el encargado de definir cómo será la FNS 2024. Ante esto, la mesa periodística de Radio 13 reflexionó sobre la autonomía de la máxima celebración provincial sobre la coyuntura política.

"Yo creo que hay cosas que son de la provincia no de un color político, ya podrían dar un poquito más de certezas. Lo ha dicho la ministra en otras oportunidades, hay equipos que no están ligados al Ministerio de Turismo para la organización de la Fiesta Nacional de Sol y son puestos de trabajo que tal vez no hayan votado al gobierno actual. Se utiliza como un mega acto político, pero a la gestión no le cambia nada decirlo ahora", sostuvo el periodista Alejandro Sánchez.

Por su parte, el periodista Daniel Tejada remarcó que "Fabián Martín ya ha dicho que sí la van a hacer. El tema es que, citando información de altas fuentes del nuevo gobierno con quienes el fin de semana tuve la oportunidad de tener alguna conversación, no van a cogobernar. Lo decíamos en el Jaque Mate de hoy dedicado a esta enigmática transición, la primera definición política del gobernador electo es 'no vamos a cogobernar' y eso implica no anticipar jugadas".

Y agregó: "que esta transición sea tan eterna, donde ya elegimos gobernador sin siquiera haber pasado por las Primarias presidenciales, genera estas incomodidades. A un gobierno que es gobierno le queda un montón de gobierno por delante, ya sabe qué se va y entonces está pensando si hace o si no hace, no van a adelantar movimientos. Coincido que este tipo de decisiones no se pueden dilatar mucho más y el gobierno actual no puede condicionar la gestión que viene".