Sergio Uñac viajó a Buenos Aires para cerrar gestiones con ministros durante la transición

Este lunes, Sergio Uñac el gobernador de la provincia, contó a Canal 13 que se reunió con funcionarios de los diversos ministerios, tratando de ultimar detalles de cara al traspaso de gobernación en diciembre. Razón por la que, afirmó que se encuentra cerrando gestiones. Él mencionó: "Queremos asegurar los fondos en lo que a mí compete, hasta el día 17", expresó Uñac.

Por otro lado, de acuerdo a los dichos del Ministro de Economía, Sergio Massa sobre no tocar las reservas de dólares para pagar la deuda con el FMI, el jefe del ejecutivo dijo. "Me parece bien que no se toquen las reservas, para pagar la deuda que tomó en aquel momento ´Juntos por el Cambio´. Es una buena noticia, dentro de lo que puede dar o lo que permite la economía nacional", indicó el Gobernador.