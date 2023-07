Miers se enojó con Milei que desconoció a sus candidatos: 'No traicione a su pueblo'

Luego de que Javier Milei señalará que no tuvo candidatos en las elecciones del domingo en San Juan y que quienes competían en un Frente Libertario solo se querían aprovechar de la situación para sacar algún rédito, una de las candidatas salió al cruce. Se trata de Paola Miers, quien mediante redes sociales expresó su profunda disconformidad ante la situación y dijo que no iba a apoyar a Milei en las elecciones nacionales.

En un extenso video, la excandidata a Gobernadora señaló: "me veo en la responsabilidad de tener el uso de este medio Quiero decirles que, ante todo, soy una mujer que lucha hace más de 12 años fervientemente a favor de la vida, en contra de la corrupción. Que vengo de una trayectoria, tengo una familia y tengo un nombre intachable. Mi padre ha sido héroe de Malvinas. Él y mi madre me inculcaron en los honores, en el respeto, en defender los valores de la patria, de la familia. Entonces, yo no voy a permitir que se manchen igual nombre y honor".

Seguidamente, contextualizó: "Todos saben que en la provincia de San Juan tuvimos un desdoblamiento en las elecciones a raíz de un fallo en la Corte Suprema de Justicia que no permitió que el candidato a gobernador, Sergio Uñac, siguiera. Entonces tuvimos dobles elecciones. El día 14 de mayo nos presentamos. Primero, que la gente sepa que nosotros hicimos un frente electoral provincial, el cual adhirieron varios partidos políticos y tuvimos el apoyo y el sello de Karina Milei. Por eso la llevamos a la justicia y tenemos autorización plena del uso de la imagen. De hecho, la imagen de Javier Milei está en nuestros votos. Entonces, se dijeron muchas cosas, la verdad que sufrimos humillaciones, abusos, malos tratos. Tuvimos varias listas de consenso y desde Buenos Aires se nos exigió poder lograr más del 10%".

Del mismo modo aludió: "La verdad que estoy realmente triste por los dichos, porque a mí se me llamó, se me convocó, yo no quería ser candidata a gobernadora, sin embargo me pidieron que fuese candidata que pusiera mi buen nombre y honor para poder traer concejales y diputados y ese resultado se logró el 14 de marzo. Anteriormente a esto, se nos convocó a Buenos Aires, una reunión que todos vieron, una reunión donde Javier Milei presentó a sus candidatos. Quien les habla, nosotros estuvimos para poder ingresar con DNI en mano y nos dieron una pulsera, a mí me dieron dos pulseras, ¿saben por qué? Una decía candidata a gobernadora y eso me llevó a pararme, a su mano derecha en la segunda fila. Entonces, que una persona diga que no somos sus candidatos es prácticamente tan hipócrita como decir que no reconoce a un padre la paternidad de su hijo".

Otro de los puntos que no dejó de lado fue: "Nosotros tuvimos una excelente elección, porque fue la primera vez que nos presentamos y esto es un proyecto político que se construye y no nace de la noche a la mañana. Yo no quiero un cambio para la futura elección, ni un cargo político, quiero un proyecto que cambie a las futuras generaciones". Seguido de ellos mencionó: "Nosotros ganamos una pequeña batalla, no ganamos la guerra. Quiero decirles que Argentina no está peleando y no estamos necesitando un Mesías, porque el Mesías ya lo tenemos a Cristo. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que se comprometan con las ideas de la libertad, que no nos mientan. Basta de corrupción. Estamos trabajando en contra de la casta".

También señaló que Milei los traicionó, por ello cuando se dirigió a él dijo: "Quiero decirle Javier Milei, que así como él dice no se debe morder la mano de quien te lleva o quien te da de comer, usted no traicione a su pueblo, a su gente. Quiero decirle que el fracaso del domingo de las elecciones, de un 10% pasar a un 4%, es atribuible netamente a usted, a usted, que no debió haber hecho lo que hizo. Porque eso no se hace con sus dirigentes". Posteriormente expresó: "yo les digo, como mujer y como cristiana, que tenga un acto de humildad y que pida perdón. Todavía no es tarde, no es tarde para pedir perdón. No es tarde porque hay mucha gente dolida, hay mucha gente descreída de la política y de los políticos".

Como si fuera poco, la abogada sanjuanina señaló que ya sabe que él ha cerrado con massistas y kirchneristas en la provincia de Buenos Aires y en las provincias, por ello tomo la decisión de desligarse por completo de Milei y llamó a los libertarios a sumarse a su idea debido a los dichos del precandidato a presidente.