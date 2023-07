Militan el voto por Bullrich en San Juan: 'Es el momento de desarticular las mafias'

El Ingeniero Mario Capello, 4 veces diputado provincial por el radicalismo, contó en Banda Ancha los detalles de la visión de Patricia Bullrich y una bajada hacia la provincia de San Juan. Habló sobre las "mafias empresariales" y que Argentina necesita un cambio político.

"Yo la conozco a Patricia Bullrich desde hace muchísimo, no de ahora, y sé que Argentina necesita un cambio, no puede seguir como está ahora. Tiene que hacer un cambio profundo. En ese sentido ella individualiza la necesidad de que haya un país transparente". “Llegó el momento de desarticular las mafias y ella las identifica como las mafias políticas, las mafias empresariales y sindicales. Donde no se junte la corporación política y deje todo como está", destacó Mario Capello.

"No pueden seguir los privilegios los subsidios la obra pública que se consigue a través de estos sistemas y que la transparencia gane la argentina”, dijo Capello. Estamos en contra de los tipos que no laburaron nunca y viven de los trabajadores, son multimillonarios y nunca han dado respuestas de dónde sacaron esa fortuna".

"Hay empresarios del poder como De Mendiguren que vive de los subsidios. Los subsidios de las textiles, las automotrices. Los argentinos pagan 2300 millones de dólares en Tierra del Fuego. Son 3 veces el déficit de Aerolíneas", dijo el dirigente radical.