Cristina López: 'Vamos a ser una oposición que no ponga palos en la rueda'

El pasado 14 de mayo los sanjuanino no sólo eligieron a los intendentes de cada departamento, sino también a los conejales y diputados. En el listado de estos últimos se encuentra Cristina López, quien ocupará ese cargo desde el 10 de diciembre. En ese sentido manifestó que cumplirán el rol de oposición, pero sin poner palos en la rueda.

La diputada electa charló con el móvil de Canal 13 desde Casa de Gobierno, en los instantes previos a su reunión con Sergio Uñac. Acerca de esto contó que tanto ella como sus compañeros de espacio no tienen en mente rechazar cualquier proyecto que presenten quienes formarán parte del oficialismo desde el último mes del año.

'El gobernador nos va a alentar a que cumplamos con la función para la que hemos sido elegidos. En este caso vamos a cumplir el papel de oposición, seguramente nos va a pedir que seamos razonables y no digamos que no porque si, sino negarnos a aquellas cosas que pensemos que pueden perjudicar a San Juan. No hay una idea de ser una oposición siniestra o de ponerle palos a la rueda, si podemos observar si se puede enriquecer algo. Pretendemos ser escuchados', expresó.

Si bien afirmó más de una vez que no se manifestarán en contra de algún proyecto sin motivos, aclaró que no tratarán de evitar los choques de ideas. Su objetivo es que todas las personas que viven en San Juan se sientan representadas por los miembros de la Legislatura.

'La Cámara de por si es un contexto de diálogo, de contexto y de discusiones. No vamos a escatimar las discusiones pero siempre que nos guíen a un posible consenso, de manera tal que las leyes que surjan salgan con la legitimidad de esa cámara porque ahí estamos representados todos los sanjuaninos. Esperamos cumplir con la función que tiene la Cámara de Diputados', sentenció.