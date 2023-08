Gioja aseguró que San Juan Vuelve representa lo ‘Nacional y popular’ de San Juan

La campaña hacia las PASO en San Juan no está siendo para nada tranquila. Todo lo contrario. Muestra de ello, fueron las declaraciones picantes del líder de San Juan Vuelve, José Luis Gioja quien este martes aseguró que en el peronismo local ellos representan lo ‘nacional y popular’.

En el marco de un encuentro con vecinos y dirigentes en Villa Hipódromo, Rawson, el ex candidato a Gobernador fue consultado sobre lo que representa y significa la lista de San Juan Vuelve. El ex Gobernador expresó: 'Representa lo nacional, lo popular, representa el peronismo, al Frente de Todos de antes, a Unión por la Patria, a la lealtad a la celeste y blanca, a los principios. Nosotros le hicimos juicio político a la Corte con otros gobernadores a la Corte por haber hecho lo que hizo con la coparticipación, y este gobernador de acá no firmó, se echó para atrás porque creía que la Corte le iba a dar una mano en el tema de ser candidato, y luego no pudo ser y abandonó al resto de los gobernadores en ese pedido concreto. Ahora sí creo que la lealtad, lo nacional y popular está del lado nuestro',

Luego, Gioja manifestó: 'Hay que hacer política y desechar la politiquería, desechar la demagogia, la mentira. Estas cosas que están atadas a lo que no es legal, atadas a esos que se hacen los buenos, te dan una bolsa de mercadería y te dicen tenes que votar por tal, sacate una selfie votando que quiero ver si realmente nos votaste. Eso es demagogia, es jugar con la dignidad de las personas'

Por último, el líder de San Juan Vuelve instó a los sanjuaninos y sanjuaninas a votar a su hermano Juan Carlos y a Facundo Perrone. 'Hay empatía, hay ganas de hablar, ganas de querer estar bien, se puede estar bien, y nosotros les decimos a todos que nuestra lista en la que va Facundo Perrone, donde va Juan Carlos es la lista de San Juan Vuelve es la que queremos que salga primero, porque queremos que dejen de ser precandidatos para ser candidatos, que es lo que se vota el día 13', cerró.