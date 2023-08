Desde la Cruzada Renovadora festejan el triunfo de Milei

Tras las PASO 2023, el móvil de Canal 13 fue a la sede de la Cruzada Renovadora y en el lugar, dialogó con Alejandro Gómez, precandidato a Diputado. En el lugar, Gómez resaltó su contentura ya que el oficialismo, hasta el momento, no quedó en los primeros lugares después de la jornada electoral.

"Lo que pasa es que Milei, realmente ha levantado una barbaridad de votos, algo que en la elección a gobernador no se vio. Entonces todo el mundo creía que había caído, pero no. Hoy levantó una enormidad de votos, así que estoy contento, porque ahora los que están en la oposición y los que están en el oficialismo, van a saber que no van a ser ellos nomás. Hoy hay bronca en la gente y se han expresado en este acto eleccionario", expresó Gómez.

El entrevistado además, indicó que las polarizaciones políticas generan desigualdad de oportunidades y favorecen a los partidos grandes, quienes reciben financiamiento del pueblo tanto en el Ejecutivo como en la oposición. Mientras que los partidos pequeños sufren dificultades para financiar sus actividades.

"Se polariza tanto el electorado, que los partidos chicos como los nuestros, quedamos en desventaja con los grandes partidos. Porque ellos obtienen, en el caso del Ejecutivo, el dinero de todos nosotros y en el caso de la oposición, que también reciben ayuda de nosotros para salir a recorrer los departamentos, hacemos colectas, bingos, para poder cargar combustible y poder hacer las cosas como corresponden", señaló el político sanjuanino.