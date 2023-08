Peluc pidió al rector de la UNSJ que se baje el salario: 'Se acabó la fiesta'

Este viernes el Frente La Libertad Avanza en San Juan convocó a conferencia de prensa en la sede partidaria, luego de que se conociera el escrutinio final de las PASO. En ese marco José Peluc, electo candidato a diputado nacional, le pidió al rector de la UNSJ que se baje el salario y le respondió a Ricardo Coca, secretario administrativo de la mencionada casa de altos estudios, luego de que criticara el sistema de vouchers que propone Javier Milei.

"Milei ha hablado de vouchers para la educación; no ha hablado de que va a privatizar las universidades, por eso le digo al licenciado Coca que se encarga de la economía de la Universidad, que no solamente saque la cuenta de cuánto se invierte en un alumno por año, si no que saque la cuenta de lo que gana el rector, que es el doble por mes lo que gasta este señor", dijo en conferencia de prensa Peluc, luego de que Coca expresara en Banda Ancha este jueves que en caso de darse este sistema, a la universidad le costaría $150 mil por alumnos.

"No le tengan miedo a los voucher, la gente va a elegir en qué universidad va a estudiar. Lo que pasa es que la tiene atada y por eso se dan esos salarios para arriba de los 2 millones de pesos", dijo el candidato.

"Se acabó la fiesta, eso es lo que viene a decir Javier Miley y este esquipo desde San Juan va a apoyar esto, es increíble con el hambre que hay en el país que el rector cobre por arriba de los 2 milloens de pesos, es vergonzoso", agregó.

Finalmente los tildó de "casta" y "zurdos": "esa es la fiesta que se termina, porque con ese voucher que va a tener ese alumno va a elegir en qué universidad va a estudiar, ejerzan lo que saben, eduquen bien y no van a perder los alumnos y bajensé los salarios, casta, zurdos, bajensé los salarios, eso es lo que tiene que hacer, dan vergüenza".