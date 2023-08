Uñac cruzó a Martín por los nombramientos en el Poder Judicial

El gobernador Sergio Uñac hizo una dura crítica contra Fabián Martin por su oposición a los nombramientos en el Poder Judicial. “En el marco de la ley todo, fuera de la ley nada”, expresó a la prensa este lunes tras la queja del vicegobernador electo y actual intendente de Rivadavia.

“Hasta el 10 de diciembre porque no podemos tener un gobierno electo selectivo, que no quiere participar de paritaria”, al respecto completó, “cuando se trata de nombrar una persona, a dos personas, cinco, diez o la que correspondan, porque las leyes que ya están aprobadas con mucha anterioridad”.

Agregó, “en eso quieren tener una participación o una paralización los derechos individuales de los trabajadores del Estado”. Finalmente cerró, “nosotros no vamos a polemizar porque no es necesario, no suma, no sirve a nadie, menos a los sanjuaninos en general”.