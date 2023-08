Una boxeadora mundial en San Juan: "Patricia es todo o nada, como arriba del ring"

Este jueves Alejandra "Locomotora" Oliveras llegó a San Juan para darle su apoyo y acompañar a los precandidatos elegidos por Patricia Bullrich en San Juan.

Acompañada del precandidato a senador Juan Domingo Bravo y de la precandidata a diputada nacional María Eugenia Raverta, dio declaraciones a a prensa en un reconocido café.

"Quiero que no haya más femicidios, matan a una mujer cada 12 horas, ¿cómo puede ser?, y si una mujer se quiere y se cuida y se entrena es porque se quiere, y si se quiere es porque se cuida, y si te querés y te cuidás no vas a permitir que te peguen, que te maltraten, ni siquiera psicológicamente. Por eso quiero el deporte en todo el país, desde mi aporte desde mi lugar", comenzó diciendo. Y fue contundente, "creo en Patricia Bullrich y por eso estoy acá".

"Patricia es la única persona que tiene el coraje, la fuerza, la inteligencia y la capacidad de transformar el país porque te habla con el corazón, no te compra con plata, no negocia con los enemigos, con la gente que destruyó el país, no es panqueque. Patricia te dice y lo que dice lo cumple, ella es blanco o negro, es todo o nada como arriba del ring, yo subía a ganar o morir", expresó la boxeadora mundial.

También manifestó que Bullrich "es una persona que no anda con media tintas. La vimos trabajar como ministro de Seguridad y me saco el sombrero, porque al ministro de Seguridad que tenemos lo re cagaron a trompadas y bien ligada la tenía, pero si no se pudo defender él que queda para nosotros".

"Es terrible lo que está pasando y Patria es una persona con coraje, fuerza, valentía inteligencia", dijo.

En desarrollo.-

