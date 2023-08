Duro contra Martín por criticar designaciones en el Poder Judicial: "Quisiera saber si Orrego piensa igual"

En medio de las críticas recibidas por el vicegobernador electo Fabián Martín, sobre la elección de nuevos cargos judiciales en pleno período de transición de gobierno y postulación de funcionarios uñaquistas, el actual vicegobernador Roberto Gattoni salió en defensa del llamamiento de cargos judiciales vigente. Gattoni expresó que es necesario ser respetuosos de las instituciones y su funcionamiento, y que las críticas de Martín no serían apropiadas.

Además, Gattoni destacó que el gobernador electo, Dr. Marcelo Orrego no ha salido a criticar esta decisión del Poder Judicial, siendo la máxima autoridad electa para reemplazar al actual gobernador. En ese sentido, según sus dichos considera que los comentarios de Martín no generan polémica y no deberían ser motivo de debate.

"Me parece que no hay polémica, porque a la máxima autoridad electa, que es el Dr, Marcelo Orrego no la he escuchado cuestionar esto. No se si piensa lo mismo que Martín", indicó Gattoni.

También, Gattoni argumentó que la designación de nuevos cargos judiciales es algo viable y está respaldado por la Constitución, además de ser un proceso que históricamente ha sido autónomo en cuanto a sus tiempos de realización.

Por otro lado, el vicegobernador también hizo hincapié en que la selección de estos cargos se lleva a cabo por personas especializadas, como los abogados del Foro de Abogados y Diputados. Lo que garantiza que se realice un proceso transparente y que se elijan a los mejores candidatos para ocupar los cargos judiciales.