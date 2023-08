Juan Schiaretti vino a San Juan y afirmó que quiere un país equitativo y federal

Este viernes, el precandidato a la Presidencia y actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, visitó San Juan para presentar su propuesta de campaña y apoyar a los dirigentes locales de su espacio de cara a las PASO del próximo domingo 13. En conferencia de prensa, el político cordobés dijo que encabeza la fórmula más federal, destacó a la provincia por ser una “potencia minera” y halagó a Sergio Uñac por su “muy buena gestión”.

"Nosotros queremos que vuelva a primar en Argentina la cultura de la producción y el trabajo y no la cultura del subsidio. Queremos que Argentina sea un país federal en serio y no que todos los servicios sean más baratos en el AMBA que en el interior del país. Queremos que el boleto, la nafta, la luz, el agua cuesten lo mismo en AMBA que en el interior del país. Eso es injusto, eso va en contra del federalismo. No puede ser que la nafta sea más barata en el AMBA, que en el interior del país. Y entonces no es una responsabilidad de quienes viven en Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, es responsabilidad de quienes dirigen el país", expresó el precandidato.

Inflación, minería y trabajo: los puntos que buscaría resolver en su gestión

Por otro lado, el precandidato, afirmó que la crisis económica del país. Para Schiaretti, uno de las causales de la inflación es la falta de dólares y, como solución, de resultar electo como el próximo presidente buscará abrir la exportación. Además de ello, resaltó el modo en que San Juan ha manejado la actividad minera en los últimos años.

"El único dólar genuino que puede ganar nuestro país son los dólares por la exportación que hagan. Yo creo que los vientos internacionales suplen a favor de Argentina para poder exportar más. Hay cinco o seis complejos productivos que pueden exportar más, pueden traer muchos dólares para Argentina. Uno de ellos sin duda es la minería y San Juan lo sabe, porque desarrolló bien la minería, cuidando el medio ambiente. Siendo que las empresas mineras trabajan en concordancia con la sociedad y San Juan es una potencia minera y puede profundizar en ello", indicó Schiaretti.