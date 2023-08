López Murphy: 'Si Bulrrich es presidenta, será un gran complemento para Orrego'

Como estaba pactado con anterioridad este viernes el conocido político, López Murphy visitó la provincia de San Juan una vez más. En ese contexto habló con la prensa y tocó diversos temas. Entre sus declaraciones destacó que si Patricia Bulrrich es elegida como presidenta de la Nación, será un gran complemento para Orrego por más que él tenga más afinidad con Rodríguez Larreta.

Ricardo López Murphy, diputado nacional, habló con el móvil de Canal 13 desde el interior del café que hay en el Sirio Libanés. En ese marco aseguró que no habrá ningún cortocircuito si entre Bulrrich y Orrego, si la precandidata es elegida como mandataria nacional. Esta aclaración surge porque el futuro gobernador de San Juan se mostró más cercano a Horacio Rodríguez Larreta.

'El gobernador Orrego lo sabe y lo reconoció públicamente, que hicimos el máximo esfuerzo para que él ganara. Estamos extraordinariamente satisfechos con eso y seguramente el gobierno de Bulrrich a nivel nacional será un complemento formidable para el gobierno de Orrego', expresó.

Siguiendo en la misma línea, López Murphy aseguró que el pasado domingo 2 de julio la victoria de Marcelo Orrego generó una felicidad completa. El visitante aseveró que este resultado no provocó enojo en ninguno de sus colegas.

'Los invito a que vean una primaria en el resto del mundo donde los dos candidatos se abrazan como lo hicieron el otro día en Trelew, yo no lo había visto nunca. Yo sigo las elecciones norteamericanas, las españolas y hasta las uruguayas, son tremendas. No pueden pretender que nuestros candidatos disputen y no traten de prevalecer, es natural. Sin embargo, todos somos conscientes que el domingo a la noche hay que unificar la fuerza. El día que ganó Orrego la alegría era generalizada', manifestó.

Por último, el entrevistado se refirió a los distintos choques que han tenido entre la propia Bulrrich y Rodríguez Larreta en esta previa del próximo acto eleccionario. Los principales temas que se utilizaron para atacar a sus rivales fue lo ocurrido con René Favaloro y las declaraciones acerca de reutilizar los métodos empleados en el mal recordado año 2001.

'Reconozco que hubo momentos ásperos. Yo expliqué públicamente que el blindaje del año 2000 era recibir financiamiento para poder hacer frente a los vencimientos de la deuda, algo parecido a lo que hay ahora. Lo que quiso decir Bullrich es que al tener el Banco Central reservas negativas, íbamos a tener que buscar algún refuerzo para que el BCRA pueda operar con normalidad. No tiene nada que ver con la circunstancia del 2001', sentenció.