A seis días de las PASO el giojismo redobló esfuerzos con un acto en Rawson

Para que se celebren las PASO faltan solo seis días. Acá en San Juan será el primer round de una definición entre las dos partes de la grieta del Justicialismo local. En ese contexto, el giojismo redobló esfuerzos con un acto en Rawson que tuvo una buena concurrencia de militantes.

Las precandidatas de San Juan Vuelve, Daniela Castro y Maira Cepeda contaron en rueda de prensa que es lo que los sanjuaninos y sanjuaninas les piden en las recorridas que hicieron, porque defienden a Massa-Rossi como ‘la fórmula que necesita Argentina’ y porque los votantes deben elegir la lista giojista.

La precandidata a diputada nacional expresó: 'Estamos esperando el 13 con mucha alegría, trabajando porque es lo que hay que hacer, escuchando sobre todo a los vecinos y vecinas para poder trasladar luego sus necesidades y sus problemáticas al Congreso de la Nación',

Luego sostuvo: 'Los vecinos nos plantean inquietudes en seguridad, salud, economía, salud mental. Hay muchas cosas en las que hay que hacer hincapié, y sobre todo diferenciar lo que es urgente y necesario de aquello que no lo es. Para eso está el Congreso, para poder legislar en pos de todas aquellas cosas que tienen que ver con defender los derechos de los sanjuaninos y sanjuaninas, pero sobre todo promover que vengan mejores cosas para San Juan'

Por último, Cepeda manifestó: 'Estamos transitando esta última etapa en la que también hay mucha necesidad y la gente te plantea que va a pasar con el modelo de país, y eso tiene que ver esta lista. Nosotros somos parte del equipo de José Luis en la provincia y además acompañamos a Massa y Rossi que entendemos que van a ser los próximos presidentes y vicepresidentes, y los que van a cumplir lo de llevar un paso más a la Argentina que es lo que está faltando'

Por su parte, Daniela Castro, quien el domingo 13 de agosto competirá para ser la candidata segunda a senadora de San Juan Vuelve, señaló que ella tiene experiencia en legislar siendo oposición, por lo que el contexto provincial no la asusta. 'En mi caso particular me tocó ser legisladora opositora, y eso es también es una experiencia para este contexto político que tiene nuestra provincia'

Para cerrar expresando: ‘Hay dos cosas en juego para este domingo 13 de agosto. La primera es definir candidaturas y en nuestra lista hay experiencia legislativa, que tiene experiencia ejecutiva, que tiene militancia, que ha recorrido calles por calles, barrio por barrio, y no es la primera vez que lo hacemos. Los que somos más jóvenes en la lista venimos de la Juventud Peronista. Y lo segundo es empezar a definir que Argentina queremos. Hubo una confianza en 2019, queremos y creemos que esa confianza se va a renovar. Nos ha tocado pandemia, sequia, el endeudamiento terrible que nos dejó el Gobierno de Macri, y frente a eso Rossi y Massa proponen salir hacia adelante, han gestionado, trabajan a diario en tomar medidas que puedan resolver los problemas de los argentinos y argentinas, y eso está en juego este 13 de agosto'