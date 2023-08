César Gioja explosivo: 'Que no vuelva nadie'

En un encendido posteo en su cuenta oficial de Facebook, el ex senador César Gioja reclamó una renovación del Partido Justicialista, donde los veteranos 'acompañen sin expectativas' y una legión de 'dirigentes tóxicos' pasen a cuarteles de invierno.

En un intercambio con otra persona, Gioja comentó más abajo en su propia publicación: 'que no vuelva nadie!!!!!'. Fue así, lleno de signos de exclamación y apelando nada menos que al nombre de la subagrupación que lidera su hermano José Luis Gioja: 'San Juan Vuelve'.

El posteo de César Gioja este miércoles por la tarde

El mayor de los Gioja ya tuvo un duro enfrentamiento con el ahora diputado nacional y ex gobernador de la provincia, en ocasión de la enmienda constitucional de 2011. Mientras José Luis militaba por el sí a la reforma, para posibilitarse un tercer mandato consecutivo al frente del Poder Ejecutivo, César militaba por el no. La pelea fue tan ruidosa que llegó a retumbar en Buenos Aires.

Este miércoles, a pocas horas de la veda electoral y a tan solo cuatro días de ir a las urnas, César Gioja escribió sobre la 'crisis del peronismo sanjuanino'. Acusó a 'una conducción enclenque, innecesariamente PERDEDORA, un partido cerrado, sin ideas ni propuestas'. Fue una crítica abierta hacia Sergio Uñac.

A continuación consideró que 'se impone la necesidad de una renovación' para ordenar a la militancia y la conduzca, 'que distribuya roles con eficacia, que la dirijan jóvenes con experiencia'. Sugirió incluso la creación de una Comisión de Acción Política integradora, dando a entender que hay que superar la grieta entre uñaquismo y giojismo.

Cabe mencionar que César Gioja es padre de Leonardo Gioja, actual diputado provincial, ex candidato a intendente de Capital dentro de la subagrupación 'San Juan Vuelve' el pasado 14 de mayo.

El ex senador pidió 'veteranos que acompañen, adoctrinen, sin expectativas'. Y que 'una legión de dirigentes tóxicos pasen a cuarteles de invierno'. Dijo que este proceso es urgente y 'debe comenzar el domingo'.

Una mujer identificada como Laura Herrera fue la primera en hacer algún comentario en este posteo: 'O sea, quiere títeres dirigidos por mafiosos'. Y César Gioja le contestó con un categórico: 'No precisamente, que no vuelva nadie!!!!!'. ¿San Juan Vuelve? Para César Gioja: 'que no vuelva nadie'.