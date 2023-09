Exclusivo: la lista de nombramientos de Maza en Angaco incluye a su mano derecha

El nombre, apellido, número de DNI y hasta la categoría en la que fue ubicada cada una de las 28 personas designadas en planta permanente en la Municipalidad de Angaco, figuran en el decreto que firmó, fuera de los plazos legales, el actual intendente Carlos Maza. Entre estos nombres está el de Horacio Rodríguez, un hombre señalado como la “mano derecha” del jefe comunal bloquista.

El dato salió a la luz luego de que el intendente electo, José Castro, realizara la denuncia públicamente. En ese listado también hay personas que fueron sindicadas, por este funcionario como “problemáticas” o que no están a la altura de los cargos en los que fueron nombrados.

Además de violar la norma que impide este tipo de nombramientos faltando nueve meses para la entrega del poder, las designaciones conllevan otro inconveniente: se decidió sacar personal de las calles para que ahora hagan trabajo de oficina.

Cuando Maza perdió las elecciones el 14 de mayo, los problemas en la transición comenzaron a hacerse públicos rápidamente. El intendente saliente firmó el decreto número1070/2023, con fecha 24 de mayo, para ocupar 28 vacantes en la municipalidad. Ese documento de inmediato encendió la luz de alarma del sucesor, Castro.

Diario 13 accedió al polémico decreto hace unos días de manera exclusiva. El nombre más llamativo fue el de Horacio Rodríguez. El presidente del Concejo Deliberante, Claudio Palacio, afirmó que este señor es “la mano derecha” de Maza y es el que “hace el trabajo sucio”, pues se maneja de manera violenta y hasta amenaza a los actuales ediles.

En coincidencia con lo dijo Palacio, Valeria Olivera, otra de las concejalas angaqueras dijo que Rodríguez tiene varias denuncias por ser considerado violento. “Hace unos años era el encargado de la seguridad personal del actual intendente y ahora estaba trabajando en el área de movilidades”, comentó.

Ambos ediles que militan junto a Castro, y son la actual oposición de Maza, destacaron que Rodríguez, gracias al decreto, pasó a ocupar una categoría 22 (en administración) que es una de las más altas, pues está apenas por debajo de la jerarquía que ocupa el intendente.

Esto no sería todo. En el decreto aparecen personas que no trabajaron nunca en el municipio, según comentaron los concejales. Incluso, dijeron que hay algunos nuevos empleados que también ocuparán la categoría 22 y que “no saben ni encender una computadora”. Según Castro los nombramientos indican que muchas personas realizarán tareas para las que no están capacitadas.

Tanto José Castro, como los concejales Olivera y Palacio aseguraron que lo que se busca es perjudicar a los funcionarios que asuman en diciembre. “Esto fue realizado con el sólo hecho de ocasionar perjuicios administrativos directos a la municipalidad”, dijo Castro y agregó que seguramente el presupuesto destinado para obras deberá ser reducido ya que tendrán más gastos en el pago de los sueldos de los nuevos trabajadores.

Además de perjudicar la economía del municipio, explicaron que esta decisión también será contraproducente para los vecinos. Es que, debido a que muchos de los nuevos trabajadores están destinados a áreas administrativas, las direcciones o secretarías dedicadas a las obras y maestranza quedarán con menos empleados. “Por cada trabajador que tengamos en la calle, habrá uno en una oficina”, agregó Castro.

Como si todo esto fuera poco, las nuevas designaciones traerán, según la concejala Olivera, otra grave consecuencia y afectarán a trabajadores que llevan muchos años en la Municipalidad.

“Maza está cometiendo un error tremendo. Por lo que nosotros estudiamos no tenía 28 vacantes, pues hay 10 vacantes que son Categoría 22, que están reservadas para las personas que se vayan jubilar. Es decir, no estaban libres. Por consecuencia, está perjudicando a esas personas”, sostuvo la edil.

Según explicó la legisladora, hay una ordenanza que dice que, faltando 24 meses para jubilarse, todo empleado de categoría 18 o 16 debe pasar a la 22, que es la más alta, para tener un mayor beneficio económico en el cómputo de su retiro.

¿Por qué es ilegal el decreto?

El decreto que formaliza las nuevas incorporaciones es ilegal, según los concejales de Angaco, porque viola la Ley 1812-L, llamada “Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal”, que indica plazos para poder hacer estos nombramientos.

Esta legislación, en su artículo 3, inciso C dice: “Regla de fin de mandato: Los gobiernos municipales durante los tres últimos trimestres del año –es decir los últimos 9 meses- de fin de mandato, no pueden realizar incrementos del gasto corriente, de carácter permanente”.

Además, esta norma indica, que “se entiende por incremento de gasto corriente de carácter permanente, aquellos gastos que se promulgan por más de 9 meses y que no se encuentran fundados en situaciones de emergencia del tipo social o desastre natural”.

Según este documento la designación fue firmada por Maza el 24 de mayo de 2023. Es decir, cuando el segundo trimestre del año ya estaba iniciado, y por consecuencia estaba fuera de los plazos autorizados. A pesar de esta fecha, los concejales de Angaco dijeron que “más afuera” de los legal está la publicación de este decreto, en el Boletín Oficial. Es que, este documento tiene fecha de 9 junio de 2023, es decir cuando estaba finalizando el segundo trimestre.

“Desígnese a partir del primero del mes de junio del año 2023 en planta permanente de la municipalidad a las siguientes personas, conforme se indica para cada sector y categoría”, dice el decreto que tiene la firma y sello de Carlos Maza y allí indica quiénes son los 28 beneficiarios.