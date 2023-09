Massa y Grabois juntos en San Juan

Este jueves un hotel de la provincia de San Juan será donde se lleve adelante la cumbre de Unión por la Patria local. En esa gran convocatoria estarán juntos las dos figuras más importantes del PJ local, Sergio Uñac y José Luis Gioja, pero también estarán sentados a la mesa los representantes de Massa y Grabios acá. Así lo confirmaron sus referentes Eduardo Camus y Franco Aranda.

Camus, representante en San Juan, del ex precandidato Juan Grabois, sostuvo que este jueves estarán presentes porque, 'no puede ganar Pepita la Pistolera (Bullrich) y tampoco un desequilibrado, en referencia a Milei'. Además sostuvo que el peronismo se identifica con 'tomar el baston del Mariscal, nosotros hacemos campañas, los demás no'. Por último sostuvo que van a trabajar por Massa más allá de las diferencias, 'vamos a ser el sector también que le reclame por las respuestas a la gente cuando sea presidente'.



Por otra parte Franco Aranda, también confirmó en Tarde Trece que el Frente Renovador, partido creado por Massa y que Aranda preside en la provincia, estará en la mesa 'Massa Presidente'. 'Sergio está con muchas tareas, pero sabe lo que va a pasar el jueves en la provincia'. También celebró que se llegó a la unidad en la provincia como ocurrió en Nación, después de un primer semestre, donde se celebraron las elecciones provinciales el PJ fue separado.