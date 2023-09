Cabandié se sumó a la mesa 'Massa Presidente': 'Hay que ponderar la escucha'

Durante este jueves 14 de septiembre finalmente se dio la tan sonada mesa 'Massa Presidente' en San Juan. Además de un sin número autoridades provinciales, también dijo presente un funcionario nacional que su agenda justo lo trajo a la provincia. Se trata de Cabandié, quien manifestó que este tipo de encuentros surgen después de haber 'ponderado la escucha' hacia los votantes.

Juan Cabandié, ministro de Ambiente de Nación, habló con el móvil de Canal 13 minutos antes de ingresar al hotel Viñas del Sol. En ese contexto mencionó que quienes actualmente están en gestión deben tomarse el tiempo de escuchar el mensaje que les dio la gente en la última votación.

'Estamos en un momento donde tenemos que ponderar la escucha, el electorado nos ha dado señales respecto a lo que fue la PASO. Tenemos que poner en práctica interpretar que nos quiso decir la gente. Hay una porción del electorado que esta enojada porque hay problemas que hace más de 7 años que no están resueltos', expresó.

Siguiendo en la misma línea, opinó que es preocupante que se ponga en duda si es necesaria o no la existencia del Estado en la República Argentina. Acerca de esto expresó que lo que hay que discutir, es la eficacia que puede llegar a tener el Estado en la realidad de la población.

'Se pone en discusión si tiene que estar el Estado o no, aparece esa discusión en las familias donde se cuestiona si el Estado sirve o no. No hay país que no tenga Estado la discusión es si puede ser más eficiente o eficaz. Eso es responsabilidad de quienes estamos en la arena pública y del Poder Judicial porque mucha gente se queja de que la Justicia es lenta. De todas formas no hay que ir echando culpas, cada uno tiene que asumir su responsabilidad', sentenció.