Gioja: ‘Venimos a ratificar que no hay otro objetivo que no sea alinearnos'

Finalmente, después de mucha espera se realizó la mesa 'Massa Presidente' en San Juan. En este contexto, José Luis Gioja habló y fue ovacionado. Al inicio de la charla dijo citó a Evita y dijo que lo más importante de este encuentro es poder atraer votos a favor de Sergio Massa. ‘Venimos a ratificar que no hay otro objetivo que no sea alinearnos, coordinar y trabajar en conjunto para que las urnas, democráticamente se llenen de votos de Juntos por la Patrio”, dijo. Este encuentro se realizó en el hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía.

“Tenemos que ser peronistas. La octava verdad –del Justicialismo- dice que dentro de una escala de valores primero está la patria, después el movimiento y por ultimo estamos nosotros. No hay espacio para mirar para otro lado, no hay espacio para no comprometerse. Quiero militancia, porque en este país la celeste y blanca tiene que seguir flameando, porque en este país Massa tiene que ser presidente”, agregó, antes de pasarle el micrófono a Sergio Uñac.

Reiterando que la “institucionalidad está en peligro” y que los demás candidatos proponen hasta sacar la coparticipación de las provincias, resaltó: “Creo que cuando escuchamos la locura de propuestas -de los demás candidatos- hay que domarlas y hay que transfórmalas en ganas de trabajar por el proyecto nacional y popular. Para eso hoy está Junto por la Patria y por eso los partidos populares de San Juan están en Juntos por la Patria”.

Por otro lado, habló también sobre las medidas tomadas por el actual ministro de Economía y dijo “tengo en mis manos el proyecto para que el que trabaje no pague impuestos”. Esto, en relación a las ganancias y agregó: “Contra viento y marea vamos a sacar la ley para que ese compromiso se haga realidad”.