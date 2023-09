Gioja reconoció que, hasta las PASO, Unión por la Patria no escuchó los reclamos del pueblo

José Luis Gioja charló con el móvil de Canal 13 en el marco de una presentación de libro. El experimentado dirigente peronista fue consultado sobre la agenda de Unión por la Patria de cara a las Generales. Sin titubeos, reconoció que, hasta las PASO, desde Unión por la Patria no escuchó ni atendió los reclamos del pueblo, y que ahora es tiempo de hacerlo, si lo que se busca es dar vuelta la elección.

En tren de reconocer los errores para corregir el rumbo, con un norte bien definido de cara a las Generales, Gioja destacó que el rol de los jóvenes en el ámbito de la política está siendo importante, y que tiene que incrementarse para que estos tomen, a futuro, las riendas de las dirigencias con la militancia activa.

'Desde la política no estábamos en la misma onda que lo que pensaba nuestro pueblo, por lo que ahí tenemos que hacer una autocrítica, puesto que nuestro pueblo necesita, porque el salario no alcanza, porque el trabajo no alcanza, porque la inflación afecta, y porque tendría que haber habido un lenguaje más claro a eso’, precisó el diputado nacional.

Para luego señalar: 'La respuesta se está empezando a dar y es contundente. El fondo monetario aprieta, hay que cumplir, y fruto de ese apriete es cuando aparece las consecuencias, pero hoy tenemos un Ministro de Economía toma medidas, y que últimamente la estamos viviendo'

Su análisis sobre el libro 'Organizaciones Libres del Pueblo' de Alejandra González

'Es una muy buena obra. Tengo que felicitar a la doctora Alejandra González, porque este libre sirve y servirá para los jóvenes, para abrir las puertas para que participen de la cosa pública, para que entiendan que política no es politiquería, y que en lo que hay que sumarse con mucha energía es la política. Como decía un grande como el doctor Leonardeli: 'Es la actividad humana que debe resolver los problemas que tiene nuestro pueblo'