Tras la mesa de unidad, Uñac volvió a Chimbas con Gramajo

Este lunes, en el marco de la inauguración de la plaza del Barrio Los Alerces en Chimbas, Sergio Uñac acompañó al intendente Fabián Gramajo con el claro objetivo de ir mostrando unidad de cara a las Generales de octubre. En rueda de prensa, el gobernador hizo hincapié en que el peronismo en la provincia debe mostrarse unido de cara a las elecciones del 22 de octubre.

En un comienzo destacó el gesto del Jefe comunal chimbero de invitarlo a una nueva inauguración en el departamento. 'Siempre visitar los departamentos para un gobernador es muy bueno, y venir al departamento de Chimbas es más significativo aún, por lo que le agradezco al intendente por la invitación. Una plaza es mucho más que una obra pública, es el espacio donde se encuentra la familia, los chicos, nuestros abuelos, y Fabián ha sabido trabajar muy bien toda la recuperación de ese espacio urbano', expresó el candidato a senador.

Luego se refirió a lo que fue la ‘cumbre peronista’ en el Hotel Villas del Sol en donde se dio la tan ansiada foto de unidad para impulsar y militar la candidatura de Massa presidente. 'Obviamente estuvimos todos, los que habíamos competidos en las primarias abiertas, los que habíamos competido en el SIPAD, y me parece que el peronismo es esto, es mucha participación, es la posibilidad de que siempre uno puede conocer los destinos del departamento, de la provincia, de una cuestión legislativa como va a pasar el 22 de octubre, pero pasado ese hecho electoral los peronistas sabemos que tenemos que juntarnos, y que tenemos que hacer esta causa común que hicimos con la presentación de la mesa y que queda ratificada en esta noche en Chimbas con este encuentro’, destacó.

Uñac no perdió la oportunidad de hacer un análisis sobre el mapa del peronismo en el país luego de las elecciones en cada provincia, y de la actualidad y los desafíos del partido. En ese sentido expresó: ‘El peronismo tiene menos provincias, eso es una realidad también. La situación económica ha impactado en los hechos electorales, pero hay que reconfigurarse, seguir trabajando, y pensar que hay un objetivo en común y es que todos estemos mejor. Por lo que, si la ciudadanía piensa que eso es lo mejor, nosotros somos respetuosos'

Cuando le consultaron sobre si su visita a Chimbas es un ejemplo de encuentro de cara a la unión que desea mostrar el PJ hacia las Generales, el candidato a senador manifestó: 'Agradecerle a Fabián. Nosotros discutimos lo que tuvimos discutir en la provincia, en los departamentos, pero se dé la grandeza que tiene Fabián y lo está demostrando en la tarde de hoy, lo demostró aún coincidencias, aún con diferencias también en aquella reunión en el Hotel Villas del Sol, donde todos nos pusimos por encima de cada una de las situaciones particulares que de hecho pueden estar las sectoriales, que pueden estar. Pero nosotros sabemos que han sido 20 años de constante crecimiento con Gioja durante 12 años, conmigo por 8 años, por lo que esperamos que en los próximos 4 años sean de esta manera, pero no vamos a tirar por la borda todo lo construido, porque el actor trascendente principal no ha sido un gobernador, sino un equipo de trabajo conformado por el peronismo y los beneficiarios directos fueron más de 800 mil sanjuaninos que han visto como la provincia ha crecía cuando hay otras provincias que decrecían’.

Por último, Uñac contó que en una reunión con autoridades sanjuanina de la Cámara Argentina de la Construcción les aseguró que, hasta el 10 de diciembre, día en que entregará el gobierno, no se parará la obra pública. Es decir, que no habrá baches. Aunque aclaró que en su gestión no se comenzarán con obras que se extiendan más allá de la finalización de su mandato.

‘Vamos a activar los pagos porque dependen hoy casi 12.000 trabajadores registrados de la construcción, de la obra pública que tiene la provincia de San Juan’, puntualizó Uñac.