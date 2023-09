La máxima autoridad de UPCN se reunió con Uñac: 'La dirigencia sindical apoya la fórmula Massa-Rossi"

Este martes llegó a la provincia el secretario general de UPCN de la Nación, Andrés Rodríguez. El funcionario se reunió con Sergio Uñac en Casa de Gobierno y dialogó con la prensa.

Rodríguez dijo que "la C.G.T siempre está preocupada por tener empleo genuino para muchos compatriotas que están en la informalidad, y por supuesto elevar siempre el ingreso de los trabajadores frente al deterioro lógico que se produce con una inflación bastante alta. Esperemos que se estabilice, que en los próximos tiempo vuelva a bajar como estuvo en este mediado de año y a partir de ese seguir luchando".

"Hubo importantes iniciativas que se tomaron en este último tiempo como los bonos que se le dieron a los trabajadores privados y estatales, como a los jubilados y por supuesto nos satisfajo mucho la iniciativa de eliminar en la 4° categoría el impuesto a las ganancias con un proyecto de ley al Congreso", dijo también.

"La dirigencia sindical en pleno de la Confederación General del trabajo está apoyando la fórmula Massa-Rossi y nosotros hemos trabajado con la militancia sindical en todos nuestros cuerpos orgánicos para difundirlo entre los trabajadores la necesidad de que esta fórmula llegue a ganar la elección el 22 de octubre", expresó Rodríguez.

"Somos dirigentes que venimos del peronismo, el 99% de la dirigencia sindical y por lo tanto apoyamos a una fórmula peronista", manifestó también.

Acerca de los sectores que no están de acuerdo con las últimas medidas de Massa como el bono a los trabajadores o eliminación de retenciones, Rodríguez indicó que "esto es un tema de especulación electoralista de la oposición que realmente no condice porque un gobierno no se puede paralizar con iniciativas importantes por más que haya un proceso electoral; así que me parece muy bien que se beneficie en todo sentido a los trabajadores".

"La inflación no la inventó Massa, la inflación viene de la época de Macri; cerró su gobierno con casi un 50%, lamentablemente se fue acrecentando, Hemos tenido situaciones muy difíciles como la sequía", dijo.

Además se refirió al candidato presidencial libertario Javier Milei: "tiene propuestas con las que lamentablemente no coincidimos, de cualquier manera respetamos a todos los opositores que se están presentando a la elección y veremos el resultado del 22 de octubre".

Consultado sobre si las medidas de Massa impactarán en el resultado de las elecciones del 22 de octubre, expresó que "no sé si las medidas económicas impactan, pero está haciéndolo en función de ser ministro de Economía y tomar iniciativas positivas para los sectores que hoy están con más problemas".

Mirá el video insertado al principio de la nota con sus declaraciones.