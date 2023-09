Escobar sobre Humberto Orrego: ‘Le deposité mi confianza porque era merecedor de la misma’

En la tarde de este viernes una noticia enluto al mundo político local. La muerte de Humberto Orrego, padre del gobernador electo, Marcelo Orrego, provocó repercusiones de funcionarios y ex funcionarios. Uno de los que más lo conoció en su vida política, fue el exgobernador Jorge Escobar, quien al recordarlo expresó: ‘Fue un hombre al cual le deposité mi confianza porque era merecedor de la misma’

En el principio de la entrevista confesó: 'Me sorprendió cuando me llamaron de la producción de ustedes y me dijeron que quería que hablara sobre la muerte de Humberto. La verdad que no lo esperaba, me enteré por ustedes, y me quedé helado porque era una persona a la que yo quería mucho, lo estimaba porque era un tipo muy derecho de esos que no se consiguen'.

En pleno ejercicio de recordar a uno de sus funcionarios, Escobar precisó que 'allá por el 1991, cuando yo estaba haciendo la interna del Partido Justicialista él estaba en una lista opositora a la mía en Santa Lucía. Y yo gané la posibilidad de ser candidato a gobernador, mientras que ellos no ganaron la posibilidad de ser gobierno de su departamento, pero automáticamente él dijo que se iba a alinear con quien debe ser. Desde ese momento, para mí fue un hombre que estuvo en una fila distinta'

Incluso luego añadió: 'Se convirtió primero en un aliado, para luego convertirse en un amigo. El tiempo se encargó de hacernos amigos, y no teníamos la política de intereses, en este caso no fue así. De hecho, terminó siendo diputado y ministro de Acción Social por ser un hombre que leal, por eso le deposité mi confianza porque era merecedor de la misma'

‘Él, su esposa que se fue Directora de Odontología de la provincia en mi gestión, fueron dos personas impresionantes. De este hombre hablo bien porque merece, y yo lo lamento mucho, lamento mucho su partida, y la verdad que Dios lo tenga en la gloria', manifestó el ex mandatario.

También tuvo palabras puramente de elogio y fuerza para con el gobernador electo. 'Independientemente de que ahora sea gobernador lo digo. Es difícil que de un buen árbol no salga una buena rama', expresó.

Escobar precisó que ‘Lealtad con lealtad se paga’, al considerar que el padre del gobernador electo y él siempre fueron leales el uno al otro. Para luego precisar que iba a despedir a su amigo luego de cortar la comunicación con Tarde Trece.