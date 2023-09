La Legislatura no quiso repudiar el acto de Villarruel por la Dictadura: "No obtuve el acompañamiento, estoy preocupado"

El diputado provincial Horacio Quiroga, del Frente Grande presentó en octubre de 2022, un proyecto de ley contra el negacionismo en la provincia. Casi un año después y luego de que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, realizara un acto reivindicando a las víctimas de Montoneros y la ERP, el legislador sanjuanino dijo que su proyecto aún no fue tratado. "No obtuve el acompañamiento, estoy preocupado", dijo en Banda Ancha.

“Lamentablemente no se ha dispuesto ningún tratamiento, la verdad que debo decirlo y lo hago con algún grado de preocupación”, dijo y agregó que esperaba que tras el acto de Villarruel, el proyecto fuera tenido en cuenta, pero dijo que eso no sucedió.

“Estamos preocupados y ocupados en esta temática, porque está en juego los acuerdos democráticos. No obtuve el acompañamiento, no me podían pedir que no presentara un proyecto. No entiendo muy claramente”, agregó.

En cuanto al no tratamiento y al poco acompañamiento reiteró que no comprende esa postura. Sobre todo, porque piensa que las propuestas de la Libertad Avanza son una “evidente provocación” y “tergiversan la verdad histórica”.

“Pasó –el proyecto- sin pena ni gloria a la comisión – de Derechos Humanos-. Tuvimos esta iniciativa convencidos que íbamos a tener acompañamiento”, concluyó y dijo que de igual manera no pierde la esperanza.