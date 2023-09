Uñac habló sobre el precio del boleto: 'Septiembre y octubre debería quedar igual'

Miles de sanjuaninos utilizan el transporte público todos los días en los 19 departamentos de la provincia. Debido a esto, siempre que se habla de un posible aumento en el costo del pasaje hay muchas personas atentas. Este lunes el propio jefe de Estado Provincial se refirió a este tema y aseguró que al menos hasta finales de octubre el precio debería mantenerse.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, habló sobre este tema en una rueda de prensa desde el Servicio Penitenciario donde participó de la inauguración de nuevas celdas. Desde el lugar aseguró que todavía no hay una fecha definida para que se concrete el incremento, pero que a partir de noviembre empezarían a discutir esta chance.

'No digo que sea ni mañana ni pasado pero en algún momento va a aumentar. Podemos retirarnos y dejar el boleto a $60 o podemos hacer un esfuerzo de hacerlo antes para que el próximo gobierno no necesite generar un aumento en el costo del pasaje. Lo estamos estudiando, no hay fecha y por el momento el boleto queda así. Creo que durante lo que queda de septiembre y octubre debe quedar así. A partir de noviembre nos ponemos de acuerdo y lo hacemos nosotros o ya lo incrementa el próximo gobierno', expresó.

Seguidamente Uñac, candidato a senador en las próximas elecciones, recordó la importancia de que los legisladores puedan debatir sobre la redistribución del Fondo Compensador del Transporte. Esto se debe a que más de la mitad del dinero que se entrega en este concepto, queda en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

'La verdad es que las compensaciones están en el interior de país distribuidas en un 30%, el 70% queda en el AMBA así es que eso será también un proyecto que los próximos senadores y diputados deberán presentar para tratar de conseguir quorum. Acá presentamos uno y nunca conseguimos el número ni siquiera para tener dictamen, menos para tratarlo en una sesión', sentenció.