Debate 2023: ¿Qué esperan los electores de los candidatos?

En contacto con Tarde Trece, Antonio de Tomasso, encuestador con muchos años de experiencia en el campo político, dio a conocer su opinión y análisis con respecto al debate presidencial y su importancia en la decisión de los votantes. Según él, el debate no debería ser visto como una competencia entre los candidatos, sino como una oportunidad para que expongan sus propuestas, ideas y proyectos para el país.

"El debate no es un partido de Boca-River donde uno gana y otro pierde. Hablar muy bien o hablar muy mal no significa que seas buen gobernante” destacó y agregó, “Los debates en Argentina están planteados como competencia y me parece que tiene que tener otro objetivo, aclararle al electorado cuáles son las propuestas, ideas y proyectos que cada candidato tiene", afirmó.

Asimismo, señaló que los candidatos suelen prestar más atención a la forma que al contenido de sus intervenciones, lo que puede perjudicar la calidad del debate. "Al estar planteado como un show es importante el peinado, el vestuario, el movimiento de las manos, etc. Están pensando más en la forma que en el contenido y esto daña el debate. El peligro que tiene es que en muy pocos segundos un candidato tiene que improvisar respuestas que terminan siendo difusas y al electorado no le aclaran nada", explicó.

Finalmente, indicó que el margen de indecisos es muy bajo y que el debate está dirigido a ese grupo minoritario. "Es muy poco el margen que hay de indecisos. El debate está hecho para ese grupo que hoy es minoritario ", concluyó.