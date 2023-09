Fernández: 'Hace falta que Massa sea presidente, se lo pido a los sanjuaninos'

Como estaba previsto, el presidente de la Nación dijo presente en el departamento Pocito durante el mediodía de este lunes 4 de septiembre. Desde allí dio un discurso donde culminó pidiéndole a todos los sanjuaninos que en las próximas elecciones, voten a Sergio Massa si quieren que ese tipo de asistencias a la población se sigan dando.

Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, le habló a todos los sanjuaninos luego de haber realizado la entrega de algunas llaves a parte de los damnificados por el terremoto. En ese contexto, se refirió directamente a la elección presidencial que deberán enfrentar los argentinos el próximo 22 de octubre.

'Nos tocaron 4 años espantosos de la humanidad para gobernar y sin embargo le pusimos el pecho para salir adelante. Les pido que no retrocedamos, que cuando llegue la hora de votar, para que todo esto siga ocurriendo, hace falta que Sergio Massa sea presidente. Se lo pido a todos los sanjuaninos y sanjuaninas, por favor no se olviden de la patria. No se dejen llevar por el canto de sirena de nadie. Por todo eso, cuando vayan a votar acuérdense de lo que transitamos, miren al futuro con optimismo', expresó.

Posteriormente, Fernández cargó directamente contra Javier Milei y todo su equipo de trabajo haciendo referencia a la famosa 'casta' de la que siempre habla el economista. Acerca de esto, aseguró que ellos no forman parte de ninguna casta y que quienes piden combatir a los políticos, serían justamente quienes frenan el desarrollo del país para beneficio propio.

'Los tiempos difíciles se hablan diciendo la verdad. No somos negacionistas ni de la situación económica, ni del cambio climático, ni de la dictadura que vivió esta patria. No somos negacionistas, los negacionistas son otros que hablan de libertad. Tampoco nosotros somos la casta, la casta verdaderamente protegida por los que dicen estar contra la casta, es la casta económica argentina que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos. Esa es la verdadera casta contra la que hay que pelear', manifestó.

Siguiendo en la misma línea, el mandatario se refirió a la posibilidad de 'achicar el Estado'. Sobre este aspecto señaló que si no fuera por las medidas del Gobierno Nacional, por ejemplo, los damnificados por el terremoto del 2021 no habrían recibido una solución habitacional como ocurrió en San Juan.

'Si ustedes querían tener esas casas, tienen que ir a un banco a pedir un crédito que todos sabemos como terminan eso. Les pido que no cambiemos el rumbo de la Argentina, que sigamos progresando. Hay cosas que corregir, hay cosas que hicimos mal pero siempre caímos en el error honestamente, creyendo estar haciendo lo correcto. Nunca caímos en el error para que se privilegien nuestros primos en la obra pública, para que nuestros hermanos se hagan millonarios, para que nuestros hermanos blanqueen la plata que le robaron al Estado, nunca caímos en ese error', explicó.

Ampliando acerca de este mismo tópico, Fernández aseguró que los principales afectados serían los jubilados si se toma la decisión de minimizar los gastos estatales. Manifestó que el 70% del dinero estatal que se deroga es para asistencias sociales para quienes más lo necesitan.

'Somos conscientes de que nos han tocado momentos difíciles y la situación actual no es fácil, sabemos el problema que genera la inflación. Estamos preocupados por salir de ese problema, pero eso no se resuelve sacando el Estado del medio. Cuando dicen que van a achicar el gasto del Estado, quiero que todos sepan que el 70% del gasto del Estado son jubilaciones y asistencia a los que más lo necesitan ¿qué van a ajustar? ¿qué le van a sacar a los jubilados? Si es mucho lo que tenemos que darles todavía a los jubilados. ¿Ustedes piensan que un banco iba a construir estas casas?', sentenció.