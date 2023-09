Javier Milei: “La dolarización se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos"

El candidato a presidente, Javier Milei, afirmó que la dolarización se haría al precio de mercado, que hoy sería de 730 pesos por dólar, y criticó a quienes plantean un tipo de cambio fijo o arbitrario, “yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va al precio de mercado; hoy sería a 730?, afirmó. Y continuó: “No se dejen engañar por estos delincuentes o a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka y toman ese tipo de cambio delirante y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial”.

También cuestionó el rol del Banco Central, al que acusó de falsificar billetes y violar el principio de igualdad ante la ley, “falsifica billetes para intercambiar sus bienes. Y lo hace porque existe lago que se llama curso forzoso, están obligados a aceptar los pesos”.

Para Milei, el Estado es una organización criminal que tiene el monopolio de la fuerza y que debe ser reducido al mínimo. “Se viola además el principio de igualdad ante la ley... ¿por qué lo pueden hacer los políticos desde el Estado y no se puede hacer desde el sector privado?”, preguntó ante el auditorio que lo siguió en silencio y con atención. “El Estado es una organización criminal cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza”, remató.

Siguiendo esta línea, el canidato enfatizó su postura a favor de la eliminación del Banco Central, el cual dijo que “solo sirve para hacer daño”, y agregó, “No tiene ningún sentido la existencia de un banco central porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos".

También los llamó “hipócritas” por prometer que no utilizarán al BCRA para emitir más dinero. “No, vamos a frenar la maquinita”, dijo imitándolos con tono de burla. Y añadió: “Si dicen eso, ¿para qué lo quieren? ¿Por qué no lo cierran entonces? Si vamos a frenar la maquinita, vamos a romperla directamente. Así no la usan más. ¿Y saben qué? La van a volver a usar. Porque es un mecanismo de estafa. No importa lo que haga el Banco Central, siempre hace daño. Siempre los va a perjudicar. Y aún cuando le digan que esta vez va a ser diferente, nunca va a ser diferente. Y aun cuando digan que no la van a usar, sí la van a usar”.

Durante su intervención, el líder de Libertad Avanza, hizo mención en varias oportunidades a los economistas de Juntos por el Cambio, a los cuales trató de “ignorantes” y acusó de “mentir a favor de los políticos”. “Ellos siempre tienen un conjunto de delincuentes que, disfrazados de científicos o de gente de conocimiento, mienten en favor de esas atrocidades que ellos proponen. Y eso incluye varios rubros. Y obviamente los economistas no están exento de eso”, señaló.

De cara a las próximas elecciones de octubre, a las que llega con un gran envión tras ser el candidato más votado en las PASO, Javier Milei finalizó su discurso en tono de campaña y llamó al electorado a acompañar su proyecto para que “en 35 años Argentina vuelva a ser potencia”.

“Nosotros venimos a cambiar esta Argentina prebendaria. Vamos a terminar con esta maldita casta que nos hunde, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, también son los periodistas ensobrados y también los profesionales que venden ciencia a cambio de grita para influenciar la opinión pública. Llámese, no sé, economistas, abogados, encuestadores y demás yerbas que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina”, pronunció.

Y concluyó: “Los invito a una nueva Argentina, la Argentina liberal, que en 35 años va a volver a ser potencia. ¡Viva la libertad carajo!”.