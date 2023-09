La renuncia del gobernador de La Rioja, una amenaza ante el avance de Milei

El mandatario provincial, Ricardo Quintela, aseguró que dejará su cargo si el candidato libertario se impone en las elecciones presidenciales de octubre. Dijo que no quiere ser el "francotirador" de los riojanos y que un triunfo de Milei implicaría una restricción de recursos para la provincia. “Les pido que nos ayuden, es fundamental el 22 de octubre. Lamentablemente, tengo que decirles, si esto no sucede así, se van a restringir los recursos para la provincia, va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas, y este gobernador, si es que no le va bien, tiene que presentar la renuncia, porque yo no quiero tomar una sola decisión en contra de la gente”. Con estas palabras, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, habló de la posibilidad de dejar su cargo en caso de sea Javier Milei, y no Sergio Massa, el próximo presidente de la Nación.

Sus declaraciones se dieron en dos actos oficiales, en donde también se refirió al tema, “nunca voy a tomar una decisión en contra de los ciudadanos, así como vine me voy, prefiero irme y que venga otro a ser el francotirador de los riojanos”. Además, Quintela habló de la inversión estatal en viviendas y criticó los altos precios del mercado inmobiliario, en donde subrayó, “esta casa vale 16 millones de pesos, ¿imagínense si la tuvieran que pagar ustedes? ¿Cuándo la van a terminar de pagar? ¿A qué costo? Un departamentito en el centro, en la ciudad, 50 mil dólares. 5 por 7, 35, 35 millones de pesos. ¿Cuándo van a poder tener una casa si no hay un Estado en beneficio de todos ustedes? Les pido que tomemos consciencia”.

En las dos intervenciones mencionadas, Quintela les pidió a quienes lo escuchaban que voten por Sergio Massa en las próximas elecciones, y se quejó del apoyo que recibió Milei en las elecciones primarias. “Nosotros hemos perdido con un hombre que no sólo no tiene compromiso con La Rioja, no la conoce. No conoce a nuestras familias, nuestras familias no tienen ningún compromiso con este hombre, y sin embargo lo votaron”, afirmó, sin nombrarlo aunque en obvia referencia a Milei.

El gobernador, que fue reelecto el 7 de mayo, es integrante del peronismo y es un aliado muy cercano al presidente Alberto Fernández.