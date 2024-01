Martín cruzó a la oposición asegurando que las designaciones en el IPEEM 'estában fuera de la ley'

Las bajas de Marcelo Orrego a las designaciones en el IPPEM siguen generando polvareda. Luego de que se conociera la intimación al gobernador por parte de los bloques justicialistas y bloquista para que se respete las designaciones en el organismo local de Hensel y Chanampa, el que salió al cruce fue Fabián Martín, quien aseguró que la designación lograda por la oposición en la sesión del 21 de diciembre 'estaba fuera de la ley'.

'Vamos a evaluar los pasos a seguir', fue la primera declaración del vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados este miércoles ante la prensa. Martín defendió la decisión del gobernador asegurando que dicha designación no se hizo sujeta a derecho.

Martín reconoció que luego de que se conoció la decisión del gobernador, han mantenido conversaciones. Luego el presidente de la Cámara de Diputados explicó:'El que hizo la propuesta y ganó esa moción es el presidente del bloque mayoritario, justamente quien no podía proponer. Entonces hay un incumplimiento de la normativa legal, que es lo que el gobernador y su asesoría letrada ha observado y lo ha remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados proceda en consecuencia'.

Martín insistió con que las designaciones de Hensel y Chanampa 'serán cuestiones a evaluar'. En ese sentido, el vicegobernador indicó que la solución más potable a esta situación sería una nueva propuesta que se ajuste a lo que establece la ley.

'La Ley es muy clara y no siempre la ley es clara y da lugar a interpretaciones. En este caso es absolutamente clara porque está absolutamente establecido y es lo que el gobernador ha resuelto. Es decir, no nombrar a los miembros propuestos por la Cámara de Diputados por no ajustarse a derecho', precisó el vicegobernador.