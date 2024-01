Orrego: 'Estoy conforme con mi primer mes porque cumplí con lo que dije'

En una reciente declaración, el gobernador Marcelo Orrego hizo un balance de su primer en el cargo, destacando los compromisos cumplidos y las acciones emprendidas desde el inicio de su gestión.

"Quiero destacar que, para ser muy congruente con lo que hice en campaña, he cumplido con mis compromisos. Anuncié que reduciría el 30% de los cargos políticos, y así lo hice. También señalé que observaría muchos nombramientos irregulares, corrigiendo aquellas situaciones que no se ajustaran a las normativas vigentes, y cumplí con esa promesa", afirmó el gobernador.

Orrego enfatizó que una de sus metas era poner fin a los privilegios en San Juan, y durante su primer mes en funciones, ha trabajado en esa dirección. "Dije que las cosas que no estuvieran dentro de la ley las corregiría, y he actuado en consecuencia. Todo lo que prometí a la gente, lo he llevado a cabo. Mi único compromiso es con la gente, y tengo la suerte de haber llegado a ser el gobernador de San Juan gracias al respaldo de la comunidad", agregó.