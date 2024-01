La próxima semana llegarían a la provincia funcionarios de Milei a la provincia

El gobernador Marcelo Orrego señaló la necesidad de abordar una agenda ineludible y sensible en medio de la delicada situación que atraviesa Argentina. El mandatario resaltó la importancia de encontrarse en un escenario en el que todos son conscientes de los desafíos que enfrenta el país, haciendo hincapié en que algunos problemas, como la inflación, escapan al ámbito de solución directa de las provincias.

En declaraciones recientes, Orrego expresó: "La agenda tiene que ver, es inevitable y tenemos que encontrarnos en una situación que todos sabemos que está muy delicada para Argentina. No lo digo yo, por supuesto, también tiene que ver con la macro, porque hay cosas que no tienen que ver con lo que podemos resolver nosotros, que tienen que ver con la inflación. Y lo que tiene que hacer el gobierno es ser sensible a estas circunstancias, sabiendo que todo está relacionado con los ingresos."

El gobernador anunció que se llevarán a cabo reuniones con el presidente y que funcionarios y autoridades nacionales visitarán San Juan. Además, se prevé una reunión con los distintos gobernadores de Juntos por el Cambio. Estas reuniones estaban originalmente programadas con el presidente, pero debido a sus compromisos de viaje, han sido reprogramadas y seguirán siendo evaluadas según las circunstancias.