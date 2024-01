Intendentes del PJ, molestos tras el veto de Orrego a la modificación de coparticipación

Intendentes de los departamentos vinculados al justicialismo emitieron un comunicado durante la jornada de este martes en los que apuntaron contra el veto que le aplicó el gobernador Marcelo Orrego a una modificación de la Ley de Coparticipación que propusieron, votaron y aprobaron los diputados uñaquistas en la Legislatura Provincial.

Fue en una sesión extraordinaria que el bloque opositor (son mayoría) impulsó sobre tablas el tratamiento de una modificación a un punto en la Ley de Coparticipación. La misma eliminaba el FEM (Fondo de Emergencia) y el FODERE (Fondo de Desarrollo Regional) y el 8% que significa esa partida coparticipable, iba directamente a los municipios, sin la necesidad de presentar proyectos de obras como sucedía con el último mencionado.

La aprobación en Diputados generó roces entre el oficialismo y la oposición uñaquista, ya que el impulso de la modificación sorprendió inclusive al arco opositor giogista en la Cámara. Cruces por la no discusión ni lugar a la negociación, se generaron en la disputa de la norma. Con los votos de la oposición la modificación salió aprobada pero prácticamente no duró nada. Es que el viernes pasado el gobernador Orrego anunció que vetaba la modificación y mencionó a que la oposición no le está dando las herramientas para gobernar.

Es ahora que los 14 intendentes ligados al PJ uñaquista emitieron un comunicado en el que mostraron malestar por la decisión de Orrego diciendo que ‘el nuevo marco legal fue pedido y gestionado por la mayoría de los intendentes de la provincia’ y que los fondos ‘no son parte de los recursos provinciales y la ley recientemente sancionada no afecta a las arcas de la provincia’.

El comunicado también menciona a los diputados al expresar que la modificación fue ‘votada y aprobada por las dos terceras partes de los legisladores de la Cámara de Diputados de San Juan, por lo tanto su veto es una falta de respeto al consenso de la Cámara y a los habitantes, quienes eligieron a sus representantes para defender sus derechos’.

A continuación el comunicado completo firmado por los municipios de: Albardón, Angaco, Calingasta, Caucete, Ullum, Iglesia, Jáchal, Pocito, Rawson, San Martín, Valle Fértil, Zonda, 9 de Julio y 25 de Mayo.

Modificación a la Ley de Coparticipación Municipal

Frente a los expuesto por el Gobierno de la provincia de San Juan, que promueve el Veto de la reciente modificación de la Ley de Coparticipación Municipal, queremos dejar sentada nuestra posición.

El nuevo marco legal fue pedido y gestionado por la mayoría de los intendentes de la provincia. Esta modificatoria a la ley asegura una distribución automática y por índices de coparticipación a TODOS LOS MUNICIPIOS.

Es oportuno recordar que, tanto el Fondo de Emergencia (FEM) como el Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) forman parte de un 8% de los recursos de coparticipación que por la ley corresponden a los municipios. Los mismos no son parte de los recursos provinciales y la ley recientemente sancionada no afecta a las arcas de la provincia.

Es nuestro principal objetivo cuidar el bienestar de los vecinos que habitan nuestros departamentos, cumpliendo con nuestro deber de ser la primera célula de contacto di- recto con cada habitante y sus necesidades.

Para finalizar, destacamos que la modificación de la Ley de Coparticipación Municipal fue votada y aprobada por las dos terceras partes de los legisladores de la Cámara de Diputados de San Juan, por lo tanto su veto es una falta de respeto al consenso de la Cámara y a los habitantes, quienes eligieron a sus representantes para defender sus derechos.

Seguiremos trabajando en favor de la gobernabilidad, convencidos de que los fondos de la FEM y FODERE son recursos municipales.