La ex ministra de Hacienda, Marisa López, defendió los números de la herencia económica

Antes de cerrar el año el gobernador Marcelo Orrego brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno donde aseguró que la gestión saliente dejó a San Juan con las cuentas en rojo. El gobernador, quien estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez comparó a la provincia con un paciente en terapia intensiva. Este martes 2 de enero, la respuesta del uñaquismo llegó en forma de comunicado en redes sociales con la ex ministra de Hacienda, Marisa López como protagonista.

En un detallado comunicado, la ex funcionaria del gabinete de Sergio Uñac aseguró que le entregaron la provincia con superávit financiero al flamante gobierno. La ex titular de Hacienda sostuvo que San Juan está sana, ya no solo hablando de los 8 años de gestión del ex gobernador, sino de lo que les heredaron al orreguismo.

López señaló que durante la gestión pasada administraron de manera equilibrada y equitativa cada uno de los recursos de la provincia. 'Nuestra premisa fue no gastar más de lo que ingresa. Y los números lo avalan', escribió para luego detallar el resultado económico al 7/12/2023 había en la caja de la provincia $93.171 millones, y que en la misma fecha le resultado primario arrojó $29.482 millones y también en la misa fecha que el resultado financiero que dejaron fue de $18.876 millones.

Luego López defendió la gestión económica del uñaquismo asegurando que siempre mantuvieron el nivel salarial por encima de la inflación, con actualización permanente. Además de afirmar que dejaron a San Juan con superávit financiero, 'más las proyecciones de recursos al último día del 2023', para luego añadir: 'El nuevo gobierno provincial pudo afrontar los pagos de aguinaldo, sueldos, bienes y servicios de diciembre'.

La ex ministra sostuvo que durante los años de la anterior gestión pagaron los certificados de obra. 'Aun cuando eran obra pública nacional, y sostuvimos los niveles de empleo con incentivos a la actividad privada', detalló.

'Con orgullo, completamos 21 años ininterrumpidos de equilibrio fiscal. El nivel de endeudamiento de San Juan fue el más bajo del país y nunca se tomó deuda para gastos corrientes', aseguró López.

Por último, la ex funcionaria uñaquista señaló: 'lideramos el ranking de solidez y confianza entre las provincias. Avanzamos con la verdad, convencidos que el crecimiento nos beneficia a todos', cerró.