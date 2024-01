Milei presionó a los gobernadores para que apoyen la Ley Ómnibus

Desde el Gobierno Nacional advirtieron a los gobernadores que si la Ley Ómnibus no consigue el dictamen, se realizaría un ajuste en las partidas provinciales. En ultimas horas del lunes se llevó a cabo una reunión vía zoom entre Guillermo Francos, ministro del interior, y las máximas autoridades de las diferentes provincias que responden a Juntos por el Cambio. Allí se plantearon cambios importantes en el proyecto que contempla el área de retenciones al campo y el sector productivo en general.

En la mañana de este martes se llevó a cabo una reunión entre Milei y su gabinete en la Casa Rosada, en medio de negociaciones con la oposición. El oficialismo todavía no logró el apoyo necesario para el proyecto que espera se apruebe a las 18hs.

El vocero presidencial Manuel Adorni, advirtió que profundizaran el ajuste si la ley no se prueba ya que la meta de bajar el déficit no es negociable para el gobierno nacional "El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas que el Gobierno transfiere o aporta a las provincias", confirmó en una conferencia de prensa.

Por otro lado, el gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, convocó a una marcha contra el presidente Javier Milei, mientras su provincia se encuentra sumida en una tensa situación social después de que se aprobara la emisión de las cuasimonedas. Quintela hizo responsable al gobierno nacional por no poder pagar los sueldos de la administración pública.