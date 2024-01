Cabello en el 24E: "Cuando la patria estuvo en peligro, fue defendida por cada trabajador"

En San Juan, hubo una importante convocatoria multisectorial a la manifestación del paro de CGT. Desde un escenario en uno de los laterales de la plaza 25 de Mayo, el secretario general de CGT en San Juan, Eduardo Cabello criticó la política liberal del presidente Javier Milei: "Quieren gobernar con un pueblo que no tenga derechos".

En su discurso, destacó que "son unos libertarios que no respetan las instituciones. Las Cámaras, la Justicia; somos todos sospechados. Parece que ellos son los únicos puros y santos. Pero nosotros como pueblo sabemos que cada vez que la Patria estuvo en peligro, la Patria fue defendida por cada trabajador, del Norte al Sur y del Este al Oeste".

Y agregó que "lo vamos a seguir haciendo. Hoy, estamos en democracia; pero esa democracia puede estar en riesgo por unos tipos que vienen a decirnos, con un autoritarismo total, lo que nosotros tenemos que vivir. Agradezco a todos los que volcaron su posición en el documento". Asimismo, el titular de la CGT hizo autocrítica.

"Nos preocupa la gente que casi no tiene derechos. La política tiene una deuda social con el pueblo; nos ganó un tipo (en referencia al presidente Javier Milei) que no tenía estructura ni partido y nosotros que teníamos todo, no generamos trabajo. Debemos darnos cuenta que hay un pueblo llamado San Juan", resaltó Eduardo Cabello.