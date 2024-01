Cabello: 'Van a haber medidas, siempre y cuando no quieran escucharnos'

En una impresionante manifestación que tuvo lugar este miércoles en la provincia de San Juan, cientos de ciudadanos se sumaron a la marcha conocida como "24E", impulsada principalmente por la Confederación General del Trabajo (CGT) en todo el país. Entre las destacadas figuras políticas que participaron se encontraba Eduardo Cabello, Diputado y titular de la CGT, quien expresó su satisfacción por la respuesta a la convocatoria.

"Estamos felices de la convocatoria que ha tenido respuesta a pesar del calor. Ahora sabemos que es una lucha larga, y la vamos a seguir sosteniendo porque los derechos de la gente, especialmente de los más pobres y los trabajadores, no se negocian. Este gobierno tiene que entender que no puede seguir pasando esto. Trabajamos para esto y vamos a seguir. Toda la sociedad tiene que saber que lo hacemos en paz, no queremos violencia ni nada por el estilo", afirmó Cabello.