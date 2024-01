Gioja en pleno 24E: 'La patria no se vende, se la defiende'

Una de los referentes políticos más importantes que se esperaba que formaran parte del 24E era José Luis Gioja. Efectivamente el líder de 'San Juan Vuelve' participó de esta multitudinaria movilización en la Plaza 25 de Mayo. Desde ese lugar manifestó, en relación a las medidas que busca aplicar Milei, que 'la patria no se vende sino que se defiende'.

José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan, habló con el móvil de Canal 13 durante esta protesta convocada principalmente por la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde ese lugar criticó duramente al método que utilizaron para tratar la llamada Ley Ómnibus y a los objetivos de la misma.

'Ha sido una payasada ese debate, no puede ser que en una Ley de más de 600 artículos no vaya el jefe de Gabinete o el ministro de Economía. Cuando le preguntaban a otros ministros mediáticos decían que no conocían la ley y que no sabían quien la había hecho. No nos merecemos esto y es por eso que hoy estamos en la calle, vamos a seguir estando porque la patria no se vende, se defiende', opinó.

Sumado a esto, aclaró que bajo ningún contexto están tratando de que Javier Milei abandone la presidencia. Acerca de este reclamo manifestó que tiene la finalidad de que el mandatario se de que cuenta de que gran parte del pueblo argentino no coincide con estas ideas.

'Creo que todos los rincones de nuestra querida patria esta viviendo hoy la movilización del pueblo argentino, en defensa de nuestros derechos y en contra de que violen el artículo 29 de la Constitución Nacional que expresamente dice que quien entregue facultades excesivas a un presidente o gobernador, comete el delito de infame y traidor a la patria. Que respeten la Constitución Nacional, defendamos la democracia y que Milei dure sólo 4 años. No queremos que se vaya, queremos que cambie cuanto antes para que no afecte más los derechos de los trabajadores y de los más humildes', sentenció.