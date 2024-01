Orrego aseguró que no se siente presionado por la fuerte declaración de Milei

Este viernes 26 de enero el gobernador de la provincia de San Juan opinó acerca de las fuertes declaraciones de Javier Milei, afirmando que dejaría 'sin plata' a dichas autoridades si no se aprueba la Ley Ómnibus. En ese sentido aseguró no sentirse para nada presionado por estas palabras.

Marcelo Orrego habló en rueda de prensa acerca de dos temas vinculados al mandatario. Primero sobre el despido del ministro de Infraestructura de Nación asegurando que es difícil evaluar esta decisión ya que es algo muy intrínseco del Gobierno Nacional. Posteriormente se refirió a los dichos del 'León'. Sobre esto manifestó no haberse sorprendido, ya que es parte del discurso que ya venía sosteniendo el líder de La Libertad Avanza desde el momento en que entró en campaña para ser Jefe de Estado.

'Creo que eso lo hace de manifiesto sobre los efectos de la ley si se aprueba o no. No lo tomo como presión, el presidente de una u otra manera ya lo dijo antes de la elección cuando era candidato. Lo que esta haciendo es lo que él decía que iba a ejecutar. Lo que tenemos que entender es que tenemos que convivir todos. Creo en la política como una herramienta no sólo para resolver injusticias sino como para tener un diálogo permanente. No creo en las peleas inocuas de la política que no terminan en nada', expresó.

Por último, el gobernador de San Juan recordó que los fondos con los que cuenta San Juan provienen en su gran mayoría del Gobierno Nacional. Debido a esto deseo que Milei haga una gran gestión para que también la población sanjuanina se vea beneficiada.

'En San Juan tenemos una provincia que es 86% Nación dependiente y sólo un 14% generando en la provincia. Esto quiere decir que si a la Nación le va bien, a los sanjuaninos y a muchas otras provincias les va a ir bien. Llega un punto en la vida donde uno a nivel local tiene que trabajar lo que más se pueda. Tenemos que transitar por ese camino de diálogo para llegar a acuerdos más allá de algunas expresiones que suenen fuertes', sentenció.