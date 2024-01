Ley ómnibus: con Orrego presente, gobernadores buscan elaborar una estrategia

Con la presencia del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC) y de fuerzas aliadas se reunirán este lunes en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para definir la estrategia legislativa en la víspera del tratamiento de la ley ómnibus en Diputados. El encuentro, que tendrá lugar a las 19, fue confirmado por las órbitas de distintos jefes provinciales.

La secuencia fue confirmada a este medio desde el entorno del jefe provincia. Actualmente, la liga JxC está compuesta por Jorge Macri (Ciudad); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Ignacio Torres (Chubut); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y Leandro Zdero (Chaco).

El tucumano Osvaldo Jaldo había confirmado su presencia luego de oficializar su ruptura con UP. Sin embargo, horas más tarde, decidió desistir el convite y finalmente no viajará. En tanto, las fuerzas provinciales -hasta hace poco aliados de UP- cuentan con cinco gobernadores. Alberto Wertilneck (Río Negro); Rolando Figueroa (Neuquén); Claudio Vidal (Santa Cruz); Hugo Passalacqua (Misiones); y Martín Llaryora (Córdoba).

Dentro de ese pelotón podría incluirse también al salteño Gustavo Sáenz, quien se alejó de UP para sostener una posición autónoma frente al gobierno de Javier Milei. La idea del encuentro será afinar el lápiz de cara al tratamiento de la ley ómnibus en diputados y analizar todos los cambios que sufrió el texto. Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a hacer una advertencia.

Dijo que, con el capítulo fiscal eliminado, el ajuste sobre las provincias será mayor. Sobre este ítem pende ahora a la principal incógnita de los gobernadores: por dónde pasará la motosierra. Adorni anticipó que "claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias" y que "ajustarán partidas que no estaban contempladas si se aprobaba el paquete fiscal". "Se ajustará todo lo que se tenga que ajustar", disparó el funcionario.